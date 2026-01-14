Tokio-Hotel-Star will Band hinter sich lassen: "Neues erleben"

Für Bill Kaulitz und seine Tokio-Hotel-Kollegen steht die Band meist an erster Stelle. TV-Pläne erfordern nun jedoch vollen Einsatz – ein Bandmitglied geht neue Wege.

Die Band Tokio Hotel im Dezember 2025. Gustav Schäfer (l.) ist schon bald bei RTL zu sehen.

Mit Tokio Hotel feiern Bill Kaulitz, sein Zwillingsbruder Tom (36), Georg Listing (38) und Gustav Schäfer (37) noch immer große Erfolge. Im Herbst geht die Gruppe auf große Arena-Tour – am 16. November kommt es in der Olympiahalle in München zum großen Live-Spektakel. Für ein Bandmitglied tritt Tokio Hotel vorübergehend in den Hintergrund. Er wird die Band zeitweise hinter sich lassen.

Vom Schlagzeug ab aufs Tanzparkett: Gustav Schäfer bei "Let's Dance"

Gustav Schäfer, der Schlagzeugspieler von Tokio Hotel, versucht sein Glück in der TV-Show "Let's Dance". Auch Schlagerstar Ross Antony (51) oder Moderatorin Sonya Kraus (52) sind unter den Teilnehmern des RTL-Formats. Die neue Staffel startet wohl im Februar.

Tanzproben werden für die Kandidaten für mehrere Monate zum Alltag und lassen nicht viel Zeit für andere Projekte. Während seiner "Let's Dance"-Zeit rückt seine Band für Schäfer vorübergehend in den Schatten. In einem Instagram-Video verrät der Schlagzeuger: "Ich habe mir vorgenommen, einfach Spaß zu haben, einfach was Neues zu erleben." Drumsticks tauscht er vorübergehend gegen Tanzschuhe ein.

Neues Kapitel: "Freue mich, dass 'Let's Dance' eine Herausforderung ist"

"Ich freue mich darauf, dass 'Lets Dance' eine Herausforderung ist. Jetzt bin ich seit Jahren Schlagzeuger", so der Tokio-Hotel-Star. "Die Frage ist, ob ich das, was ich im Sitzen kann – nämlich den ganzen Körper zu benutzen – auch im Stehen kann oder ob dann die Leitung einfach zu lang ist", meint der Bandkollege von Bill Kaulitz. Er witzelt: "Ich bin nicht groß, aber vielleicht ist die Leitung trotzdem zu lang."

Sorgen vor "Let's Dance"-Teilnahme

Wie sich Gustav Schäfer auf dem Tanzparkett wohl schlagen wird? "Wir werden sehen", meint der Schlagzeuger. Für ihn steht fest: "Ich habe ganz viel Respekt natürlich vor der ersten Show. Ich frage mich, ob das alles so funktioniert, wie man das geübt und einstudiert hat." Eine weitere Sache beschäftige Schäfer im Voraus: "Ganz viel Respekt habe ich auch vor meinem eigenen Körper, der einfach die Sachen verweigert, die er vorher gelernt hat." Er meint schmunzelnd: "Wird eine Überraschung für alle."

Promi-Unterstützung im RTL-Studio?

Sollte Gustav Schäfer im Laufe von "Let's Dance" für seine tänzerische Entwicklung gelobt werden, wäre das für ihn das "größte Kompliment". Er wolle positiv "an die Sache rangehen" und selbstverständlich sein Bestes geben. Die Unterstützung seiner Tokio-Hotel-Kollegen dürfte ihm sicher sein. Ob Bill und Tom Kaulitz sowie Georg Listing den Schlagzeuger auch live im Studio anfeuern werden?

Auf die Studio-Unterstützung von Toms Frau Heidi Klum (52), die auch zu Schäfer einen guten Draht hat, kann er jedenfalls nicht hoffen. Klum stellte in einer Instagram-Fragerunde klar: "Ich drehe 'Germany's Next Topmodel' zur gleichen Zeit in L.A." Die Daumen sind wohl trotzdem fest gedrückt.