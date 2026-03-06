Alle Promi-Kandidaten von "Let's Dance" 2026: Woher man die VIPs kennt

Die Promis haben auch 2026 wieder das RTL-Tanzparkett von "Let's Dance" gestürmt. Welche VIP-Kandidaten versuchen heuer ihr Glück und woher kennt man sie? Die AZ gibt einen Überblick.

Von Musikern über Schauspielern bis zu Influencern ist bei "Let's Dance" 2026 alles dabei.

Die aktuelle Staffel von "Let's Dance" ist am 27. Februar mit der großen Kennenlernshow gestartet. 2026 dürfen sich die Zuschauer wieder über viele VIP-Kandidaten freuen, die um den Titel "Dancing Star" des Jahres kämpfen.

Mit dabei sind Schauspielerinnen, Realitystars und Popkünstler:

Bianca Heinicke: Von "BibisBeautyPalace" zu "Let's Dance"

YouTube-Bekanntheit Bianca Heinicke ("BibisBeautyPalace") ist 2026 bei der RTL-Tanzshow dabei. Das bestätigte der Internet-Star Ende Januar selbst in "Bild": "Ich bin sehr perfektionistisch und mache mir vielleicht auch ein bisschen Druck. Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden." An ihrer Seite tanzt der rumänische Profi Zsolt Sandor Cseke, der in der Vergangenheit schon aus so mancher Influencerin eine Tanzmaus gemacht hat.

Bianca Heinicke war eine der erste Influencerin Deutschlands. Mettlerweile ist sie auch im TV zu Hause. © imago/Panama Pictures

Deutsch-französischer Rapper Milano wagt "Let's Dance"-Abenteuer

Rapper Milano (Milane Baybah) lebt seit 2018 in Deutschland und ist bekannt für seine pop-urbanen Songs mit emotionalen Texten und Hits wie "Au Revoir". Zuletzt hatte er gemeinsam mit Sarah Connor den Hit "Je t’aime" veröffentlicht. "Let's Dance" bestreitet er an der Seite von Martha Arndt. Ob die Profitänzerin aus ihm einen "Dancing Star" machen kann?

Rapper Milano hat marokkanische Wurzeln © imago/Gartner

Von Heidi Klum zu Joachim Llambi: Betty Taube gibt Vollgas

Ex-GNTM-Kandidatin Betty Taube zählt auch zu den Teilnehmern der neuen "Let's Dance"-Staffel. Sie nahm 2012 an Heidi Klums Model-Show GNTM teil und arbeitete danach auch als Moderatorin und Schauspielerin. Profitänzer Alexandru Ionel ist der Profitänzer an ihrer Seite.

Model und Moderatorin Betty Taube © BrauerPhotos/O. Walterscheid

Ex von Pamela Reif: Willi Whey bei RTL-Tanzshow

Fitnessinfluencer Willi Banner wurde von RTL für die aktuelle "Let's Dance"-Staffel engagiert. Er war zwei Jahre lang mit Promi-Influencerin Pamela Reif liiert. Im Mai 2025 trennte sich das Paar. Seine "Let's Dance"-Partnerin ist auch eine schöne, sportliche Blondine: Patricija Ionel.

Willi Whey über seine "Let's Dance"-Teilnahme: "Ich will meine Komfortzone verlassen." © imago/Gartner

"Ninja Warrior"-Star Joel Mattli ist Teilnehmer bei "Let's Dance"

Joel Mattli kennt das RTL-Publikum aus "Ninja Warrior". Jetzt ist die Sportskanone auch bei "Let’s Dance" dabei und konnte in der Eröffnungsshow sogar das Direktticket ergattern. Ob ihn Tanzpartnerin Malika Dzumaev zum Show-Sieg pushen wird?

Bro’Sis-Star und Entertainer Ross Antony auch dabei

Auch Ross Antony ist als Kandidat bei "Let's Dance" dabei. Der Sänger, der mit der "Popstars"-Castingband Bro’Sis bekannt wurde, und das Dschungelcamp gewonnen hatte, singt heute Schlager. Bei "Let's Dance" fegt er mit Maria Maksina über's Tanzparkett.

Schlagersänger Ross Antony © imago/Horst Galuschka

Anna-Carina Woitschack tritt in RTL-Tanzshow an

Mit "Die Verräter" oder ihrem Auftritt im Dschungelcamp konnte Anna-Carina Woitschack bereits Erfahrungen im Reality-TV sammeln. Nun kommt eine weitere RTL-Show hinzu, denn sie ist bei "Let's Dance" 2026 dabei. Die Ex von Schlagerstar Stefan Mross will damit ihre tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Evgeny Vinokurov ist der Profi, der ihr dabei behilflich sein darf.

Anna-Carina Woitschack will 2026 "Let's Dance" gewinnen. © BrauerPhotos/M.Vorwerk

Tokio Hotel goes "Let's Dance": Gustav Schäfer ist dabei

Mit diesem Promi hätte bei "Let's Dance" wohl kaum jemand gerechnet: Gustav Schäfer, Drummer der Band Tokio Hotel, versucht 2026 sein Glück in der Tanzsendung. Für den 37-Jährigen ist es die erste Promi-Live-Show. Reality-Erfahrung konnte er aber bereits mit seinen Kollegen Bill und Tom Kaulitz in deren Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" sammeln. Profitänzerin Anastasia Maruster trainiert den Schlagzeuger.

Gustav Schäfer (l.), hier mit seinen Kollegen von Tokio Hotel, ist bei "Let's Dance" 2026 dabei. © imago/BREUEL-BILD

Jan Kittmann: Von GZSZ aufs Tanzparkett

Seine Fans dürften Jan Kittmann vor allem als "Tobias Evers" aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kennen. Jetzt kann der Schauspieler eine andere Seite von sich zeigen und schwebt über's Parkett von "Let's Dance" 2026. Dass das durchaus von Erfolg gekrönt sein kann, hat Kollegin Susan Sideropoulos 2007 unter Beweis gestellt. Sie konnte in der zweiten Staffel der RTL-Show den Sieg einfahren. Trainiert wird der Schauspieler von Kathrin Menzinger.

Schauspieler Jan Kittmann wagt sich an "Let's Dance" 2026. © imago/Future Image

Simon Gosejohann: "Ich bin bereit, mein Körper ist bereit"

Mit dieser "Let's Dance"-Personalie hat wohl kaum jemand gerechnet: Comedian und Moderator Simon Gosejohann versucht sein Glück in dem beliebten RTL-Format. Diese Herausforderung nimmt er nicht auf die leichte Schulter. "Ich nehme diese Show wahnsinnig ernst. Ich nehme diesen Sport wahnsinnig ernst", betont er im RTL-Gespräch. "Ich bin bereit, mein Körper ist bereit. Das kann nur gut werden." Mit Ekaterina Leonova an seiner Seite dürfte er in der Show vielleicht sogar weiter kommen, als man ihm zunächst zutraut.

Simon Gosejohann wird Teil der neuen "Let's Dance"-Staffel. © BrauerPhiotos/O.Walterscheid

"Princess Charming" Vanessa Borck will "Dancing Star" 2026 werden

Vor ihrer TV-Karriere wurde Vanessa Borck als Influencerin deutschlandweit bekannt. Gemeinsam mit ihrer damaligen Partnerin Ina betrieb sie den Instagram-Kanal "coupleontour". Nach der Trennung 2024 trat sie im TV in Erscheinung und suchte 2025 als "Princess Charming" nach einer neuen Liebe. Das scheiterte jedoch kläglich, und Vanessa brach die Staffel vorzeitig ab. Sie tanzt auf eigenen Wunsch bei "Let's Dance" mit einer Frau: Der Profitänzerin Victoria Sauerwald, die zum ersten Mal in der Show dabei ist.

Vanessa Borck dürfte beim diesjährigen "Let's Dance"-Cast wohl zu den unbekannteren Kandidatinnen zählen. © BrauerPhotos/O.Walterscheid

Sonya Kraus auf dem Tanzparkett von RTL

Sonya Kraus dürfte zu den bekanntesten Promis im diesjährigen "Let's Dance"-Cast zählen. Die sympathische Blondine machte sich vor allem als Moderatorin des Formats "talk talk talk" einen Namen und stand für Produktionen wie "Die Alm", "Do It Yourself – S.O.S" und "TV total Turmspringen" vor der Kamera. 2021 machte sie ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich. Über den ehrlichen Umgang mit der Krankheit sagte sie der AZ 2023: "Kommunikation und Früherkennung haben mein Leben gerettet. Das möchte ich weitergeben." Profitänzer Valentin Lusin versucht, aus der Moderatorin den "Dancing Star" 2026 zu machen.

Sonya Kraus will den Titel "Dancing Star" 2026 ergattern. © BrauerPhotos/F.Seidel

Esther Schweins feiert Reality-TV-Debüt

Für Esther Schweins ist die Teilnahme bei "Let's Dance" herausfordernd, denn die Schauspielerin war zuvor noch nie in einer Reality-Sendung zu sehen. Ihre Karriere startete sie 1993 bei RTL. Gemeinsam mit Kollegen wie Wigald Boning, Olli Dittrich, Tanja Schuhmann und Mirco Nontschew wurde sie mit "RTL Samstag Nacht" zum TV-Star. Ob nun der Titel "Dancing Star" 2026 hinzukommt? Massimo Sinato gibt sein Bestes, um Esther Schweins zu Höchstleistungen zu treiben.

Schauspielerin Esther Schweins ist bei "Let's Dance" 2026 dabei. © BrauerPhotos/H.Ross

"No Angels" Nadja Benaissa wird zum "Let's Dance"-Star

Mit Hits wie "Daylight in Your Eyes", "There Must Be an Angel" oder "Goodbye to Yesterday" sang sich Nadja Benaissa mit der Band "No Angels" in die Herzen der Fans. 2026 darf sie beweisen, welches Tanztalent in ihr steckt.

Nadja Benaissa (2 v.l.) kann bei "Let's Dance" 2026 sicherlich auf die Unterstützung ihrer "No Angels"-Kolleginnen zählen. © BrauerPhotos/F.Seidel

Ob sie im Studio tatkräftige Unterstützung ihrer Kolleginnen Jessica Wahls, Lucy Diakovska und Sandy Mölling bekommt, bleibt im Laufe der Staffel abzuwarten. Von Mölling könnte sich Nadja zumindest gute Tipps abholen: 2006 trat Sandy selbst bei "Let's Dance" an und schaffte es auf den dritten Platz. Nadja Benaissa tanzt mit Vadim Garbuzov.