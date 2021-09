Todestag von Prinzessin Diana: Ihr Bruder erinnert liebevoll an sie

Charles Spencer erinnert an seine verstorbene Schwester, Prinzessin Diana, indem er die Familienflagge über dem Herrenhaus von Althorp House auf Halbmast hisste.

Die britische Prinzessin Diana starb am 31. August 1997 in Paris.

Charles Spencer (57) erinnert an seine verstorbene Schwester, Prinzessin Diana (1961-1997), indem er die Familienflagge über dem Herrenhaus von Althorp House in Northamptonshire, wo die beiden zusammen aufwuchsen, auf Halbmast hisste. Zu sehen ist ein Foto davon . "Traurig, dass Diana nicht hier ist, um ihre Enkelkinder zu genießen", schrieb er in dem Post.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die 36 Eichen wachsen und gedeihen

Prinzessin Diana starb am 31. August 1997 mit nur 36 Jahren nach einem Autounfall in Paris, Frankreich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auch wurden die Follower an Diana und ihren frühen Tod erinnert. Zu sehen ist jene Allee aus 36 Eichen - eine für jedes Lebensjahr der Ex-Frau von Prinz Charles (72) -, die ihr Bruder im Laufe der Jahre auf dem Familiensitz gepflanzt hatte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Auf den Social-Media-Seiten ihrer Söhne, Prinz William (39) und Prinz Harry (36), sowie der von Prinz Charles oder der von Queen Elizabeth II. (95) war es hingegen still.