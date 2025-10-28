Thomas Müllers Leben spielt sich mittlerweile hauptsächlich in Vancouver ab. Zwischen seiner Frau Lisa und ihm liegen Tausende Kilometer. Wie denkt Müller über die örtliche Trennung und seine neue Heimat?

Seit August lebt Thomas Müller (36) hauptsächlich in Kanada. Der Umzug folgte einer Vertragsunterzeichnung beim Fußballverein Vancouver Whitecaps, für den der einstige FC-Bayern-München-Kicker nun schon mehrmals auf dem Platz stand. Seine Frau Lisa (36) ist in der bayerischen Heimat zurückgeblieben, wo sie als Dressurreiterin aktiv ist und kürzlich ein Praktikum bei Landtagspräsidentin Ilse Aigner machte.

Thomas Müller und seine Liebste führen demnach momentan eine Fernbeziehung. Eine Liebes-Expertin verriet hierzu im AZ-Interview, mit welchen Hürden das Paar nun konfrontiert ist. Wie Müller jetzt bestätigt, geht die örtliche Trennung nicht spurlos an ihm vorbei.

Thomas Müller über Frau und örtliche Trennung: "Kannst du hier nicht haben"

Thomas Müller betont, es seien "natürlich Frau, Familie und Freunde" in Bayern, die ihm auf kanadischem Boden fehlen. "Eben Menschen, mit denen man eine engere Basis hat. Die, die man schon lange kennt und wo es einen interessiert, wie es denen geht und mit denen man auch gern Zeit verbringt", so der Fußballer im Gespräch mit " ". Obwohl der 36-Jährige in Vancouver bereits neue Kumpels – – gefunden hat, ist er in Gedanken oft bei seinem vertrauten Umfeld in Bayern: "Das kannst du hier natürlich nicht haben."

Thomas Müller: "Würde nicht sagen, dass ich es vermisse"

Doch wenn Thomas Müller an sein gewohntes Umfeld in der Heimat denkt, ist ihm wichtig, zu betonen: "Ich würde nicht sagen, dass ich es vermisse. Weil das Wort 'Vermissen' mag ich nicht so gern." Der Fußballer erklärt: "Man hat ja immer eine Wahl. Ich habe mich bewusst für das Abenteuer [in Kanada, d. R.] entschieden und es macht mir auch sehr viel Spaß." Das Heimweh hat Müller demnach – zumindest bislang – noch nicht gepackt.

Seit August lebt Thomas Müller in Kanada und steht für die Vancouver Whitecaps auf dem Fußballplatz. © imago/Imagn Images

Trennung von der Heimat: Thomas Müller setzt auf "moderne Technologien"

Außerdem weiß Müller ganz genau, dass seine Liebsten im Notfall immer nur ein Anruf entfernt sind. "Es gibt ja heutzutage sehr moderne Technologien, dass man da nach Hause telefonieren kann", so der einstige FC-Bayern-München-Kicker mit einem Schmunzeln im Gesicht. Ob er zeitnah auch mit Besuchen aus der Heimat rechnen darf? Mit Promi-Freunden wie Bastian Schweinsteiger oder Felix Neureuther verbrachte er in Deutschland gern Zeit.

Optischer Wandel bei Thomas Müller: Für Psychologin keine Überraschung

Seinen neuen Lebensabschnitt in Vancouver zelebrierte Thomas Müller vor Kurzem mit einem optischen Wandel. Im Interview mit der AZ verriet Psychologin Hannah Gensch, dass Müllers neuer Style nicht allzu überraschend sei. Sie ließ durchklingen, dass optische Veränderungen eines Menschen typisch seien, wenn sich dieser in einer ungewohnten Umgebung neu aufstellen muss. Und .