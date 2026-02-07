Für Thomas Müller geht es bald wieder nach Vancouver. Doch kurz vor Abflug beschäftigt ihn ein bestimmtes Thema. Der Profi-Kicker spricht von deutscher Kultur und macht eine klare Ansage.

Nach einem mehrwöchigen München-Aufenthalt verließ Thomas Müller (36) wieder seine bayerische Heimat. Der Profi-Kicker befindet sich derzeit mit den Vancouver Whitecaps in Spanien. Der kanadische Fußballklub bereitet sich dort in einem Trainingslager auf die kommende Saison der Major League Soccer vor. In nur wenigen Tagen geht es für Müller und sein Team über den Atlantik – die MLS startet am 21. Februar. Doch kurz vor Abflug macht Müller jetzt eine auffällige Andeutung.

Thomas Müller über Auswanderer und deutsche Kultur in Kanada

"Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust", meint Thomas Müller in einem aktuellen Interview mit "Sky Sport". Der Profi-Kicker bezieht sich hierbei auf seine geteilte Liebe zu Deutschland und seinem neuen Zuhause in Kanada. Die bayerische Kultur spielt für ihn dabei eine große Rolle, die er nicht mit der kanadischen vermischen möchte. Der Fußballer spielt speziell auf seine Essgewohnheiten an: "Wenn jemand auswandert und unsere deutsche Kultur, gerade auch Essen [...] in andere Länder bringt und diese Kunst vielleicht dort fortführt... So sehr ich das wertschätze, habe ich bisher keinen Leberkäs vermisst in Kanada. Obwohl ich, glaube ich, einen kriegen könnte."

Klare Ansage: "Dann fahr ich wieder heim"

Traditionell deutsche und bayerische Küche verbindet Thomas Müller mit seiner Heimat – "und dann fahre ich wieder heim, wenn ich nen Leberkäs will." Der Profi-Kicker scheint sich in Vancouver vollends auf die kanadische Kultur einlassen zu wollen. In Bezug auf seine Essgewohnheiten bedeutet das: Hotdogs statt Leberkässemmel – Pancakes statt Weißwurst.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Gut eingelebt: Thomas Müller verliebt in Vancouver

Thomas Müller hat sich in Vancouver gut eingelebt. Seine ersten Monate in der kanadischen Küstenmetropole konnte der Profi-Kicker im vergangenen Jahr sehr genießen. Auf dem Rad erkundete er die Stadt und ihre schönsten Seiten. Er bestaunte Sehenswürdigkeiten wie die Vancouver Waterfront oder die North Shore Mountains.

Auch in den eigenen vier Wänden scheint es ihm gut zu gefallen. Müller gewährte im September 2025 erste Einblicke in sein luxuriöses Hochhaus-Apartment im Distrikt Downtown.

Thomas Müller in seinem Hochhaus-Apartment in Vancouver. © Instagram/esmuellert

Von der Wohnung aus bietet sich ein atemberaubender Blick über Vancouver-City. Ob auch Promi-Kumpels wie Felix Neureuther (41) oder Manuel Neuer (39) den Ausblick bald genießen werden? Bislang haben die VIP-Freunde aus der Heimat Müller in Vancouver noch nicht besucht. Doch sollte es zeitlich passen, dürfte damit sicherlich noch zu rechnen sein.