Thomas Müller meldet sich aus der Corona-Quarantäne

Bayern-Star Thomas Müller hat sich bei seinen Instagram-Fans aus der Quarantäne gemeldet. Ihm gehe es "soweit ordentlich", erklärte der Fußballer, der vor wenigen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Bayern-Spieler Thomas Müller (31) hat sich aus der Corona-Isolation gemeldet. Der Profifußballer wurde vor dem Finale der FIFA Klub-WM in Doha positiv auf das Coronavirus getestet und begab sich nach seiner Rückkehr nach München umgehend in Quarantäne. "Hallo Leute, die letzten Tage waren sehr turbulent", erklärte der Spieler des FC Bayern München in einem kurzen Clip. Er wollte sich auf diesem Wege "ganz, ganz herzlich bedanken, für die Genesungswünsche, für die Unterstützung, die ich erhalten habe." Zudem wünsche er allen einen schönen Valentinstag, so Müller, der passend dazu im Posting einige Pärchenfoto mit Ehefrau Lisa Müller (31) veröffentlichte.

Dass Thomas Müller die Quarantäne besonders schwerfallen dürfte, ließ sein Trainer Hansi Flick (55) am Sonntag durchblicken: "Ich kann mir bei ihm Isolation schwer vorstellen. Er ist ein Mensch, der sehr gerne und viel kommuniziert." Der Kontakt zwischen ihnen sei gut. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, wir hoffen, dass er möglichst schnell wieder zu Kräften kommt und zur Verfügung steht."

