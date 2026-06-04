Mehr als 17 Jahre galten sie als eines der bodenständigsten Paare des deutschen Fußballs. Jetzt ist alles aus: Thomas Müller und Ehefrau Lisa haben sich getrennt.

Nach monatelangen Spekulationen herrscht nun Gewissheit: Thomas Müller (36) und seine Frau Lisa Müller (36) haben sich getrennt. Darüber berichtete die "Bild"-Zeitung exklusiv.

Demnach teilte der gemeinsame Medienanwalt Christian Schertz der Zeitung mit, dass sich das Paar "einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt" habe. Er bitte, die Privatsphäre seiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen, heißt es weiter. Nähere Informationen gibt es bislang nicht.

Bereits Anfang vergangenen Jahres hatte es Gerüchte um ein bevorstehendes Ehe-Aus gegeben, unter anderem, weil Thomas Müller keinen Ehering mehr trug und öffentliche Auftritte getrennt stattfanden. Wie lange das Paar nun schon getrennt ist, ist nicht bekannt.

Das Paar hatte 2009 geheiratet. Der ehemalige Nationalspieler (36) spielt seit dem vergangenen Sommer bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Lisa Müller (36), die nicht mit nach Kanada gegangen und in Bayern geblieben ist, kümmert sich weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam. (mit dpa)