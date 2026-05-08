Ohne Thomas Müller: Ehefrau Lisa feiert großen Erfolg

Die Freude bei Lisa Müller ist groß, denn sie hat einen neuen Meilenstein erreicht. Während die Dressurreiterin sich auf Instagram feiern lässt, fehlt von Ehemann Thomas Müller jede Spur.

Lisa Müller (34) hat einen neuen Meilenstein erreicht: Die Ehefrau von Fußball-Star Thomas Müller (36) hat ihre Privatpilotenlizenz bestanden. Das teilte - inklusive Foto direkt nach der Prüfung, gemeinsam mit Fluglehrer Jörg Baustetter und einem kleinen Flugzeug im Hintergrund.

Wie Müller selbst angab, habe ihr "das Wetter heute fast einen Strich durch die Rechnung gemacht". Am Ende konnte sie die Prüfung dennoch fliegen - und erfolgreich abschließen.

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Ihre Community feiert Lisa Müller für diesen großen Erfolg. Was allerdings auffällt: Unter den Likes und Glückwunschkommentaren ist ihr Ehemann Thomas nicht zu finden. Das Paar lebt aktuell räumlich getrennt, da der ehemalige FC-Bayern-Star in Kanada für die Vancouver Whitecaps spielt.

Projekt mit Anlauf: Idee entstand schon 2024

Mit dem bestandenen Flugschein schließt die Münchnerin ein Projekt ab, das sie bereits vor gut zwei Jahren öffentlich angekündigt hatte. Schon 2024 meldete sie sich mit einem Foto aus dem Cockpit auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal bei ihren Fans - und bezeichnete das Fliegen damals als "neue Herausforderung".

Die Reaktionen ihrer Community ließen nicht lange auf sich warten: Nach wenigen Stunden sammelten sich unter dem Beitrag zahlreiche Likes und Glückwünsche. Fans gratulierten mit Kommentaren wie "Herzlichen Glückwunsch", "Gratuliere" oder "Hurra, viel Freude in der Luft".

Bekannt als Dressurreiterin

Bislang kennt die Öffentlichkeit Lisa Müller vor allem durch den Dressursport. Ihre Leidenschaft hielt sie sogar davon ab, ihren Gatten, der seit August 2025 für die Vancouver Whitecaps spielt, nach Kanada zu begleiten. "Es wäre gar nicht möglich gewesen, ihn zu begleiten", verriet sie Anfang des Jahres . "Ich reite Turniere, das ist mein Beruf. Die Pferde müssen auch zwischen den Turnieren trainiert werden, und es muss einer im Betrieb nach dem Rechten schauen." Gemeinsam betreiben die Müllers, die sich bereits seit ihrer Jugend kennen und seit 2009 verheiratet sind, seit einigen Jahren das Gestüt Gut Wettlkam in Otterfing südlich von München.