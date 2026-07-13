Thomas Müller enthüllt unerfüllten Traum: Was er verpasst hat

Auf dem Fußballplatz hat Thomas Müller fast alles erreicht. In einer neuen Folge des Apple-Formats "Zeit fürs Gehen" spricht der Weltmeister über einen bislang unerfüllten Traum: Er wäre gerne ein Sänger und Musiker.

"Ich liebe die Musik!" Thomas Müller (36) wäre offenbar gern auch musikalisch durchgestartet. "Ich habe das Gefühl, dass ich gerne Sänger wäre, aber ich habe weder eine Stimme noch Songtexte", scherzt der frühere Bayern-Star in der neuen Folge von "Zeit fürs Gehen" bei Apple Fitness+. Auch Klavier oder Gitarre würde er gerne spielen. Generell habe er die Musik in seiner Jugend jedoch ein wenig verpasst.

Während eines Spaziergangs über das Trainingsgelände seines aktuellen Teams, die Vancouver Whitecaps, erzählt der Weltmeister von 2014 von seinem langen Weg zum Fußballprofi, seinem neuen Leben in Kanada und den Liedern, die ihn in seinem Leben geprägt haben. Bereits mit zehn Jahren wechselte Müller vom Dorfverein TSV Pähl in den Nachwuchs des FC Bayern München. Ein konkretes Ziel, Profi zu werden, habe er damals aber noch nicht verfolgt. Er habe lediglich Jahr für Jahr versucht, den Sprung in die nächste Jugendmannschaft zu schaffen.

Diese drei Lieblingslieder nimmt Thomas Müller auf seinen Spaziergang mit

"Natürlich bin ich ein sehr talentierter Fußballer", sagt Müller auch. Verglichen mit einigen absoluten Ausnahmekönnern sei er jedoch immer eher "der hart arbeitende Typ" gewesen. Seinen großen Durchbruch erlebte er bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, bei der er fünf Tore erzielte. Erst später habe er verstanden, wie außergewöhnlich das gewesen sei: "Wenn das in deinem ersten Jahr passiert, hältst du es für normal."

Nach 25 Jahren beim FC Bayern wechselte Müller 2025 nach Vancouver. Veränderungen betrachte er nicht als Grund zur Angst, sondern als Herausforderung. Begleitet wird sein Interview-Spaziergang von drei persönlichen Lieblingsliedern: dem Raggaeton-Hit "Bandoleros" von Don Omar, Metallicas zeitlose Ballade "Nothing Else Matters" und dem 90er-Jahre-Popsong "Lemon Tree" von Fool's Garden, das ihn vor allem an Autofahrten mit seinem Vater erinnert.

"Zeit fürs Gehen" ist ein Audioformat von Apple Fitness+, in dem bekannte Persönlichkeiten während eines Spaziergangs persönliche Geschichten und ausgewählte Musik teilen. Zu den bisherigen Gästen zählen unter anderem Prinz William, Malala Yousafzai, Naomi Campbell und Jamie Oliver. Die komplette Folge mit Thomas Müller kann ab dem 13. Juli kostenlos über die Fitness-App auf dem iPhone oder der Apple Watch und Apple Podcasts angehört werden.