Thomas Gottschalk zieht Entschluss: Was er jetzt doch nicht mehr an Deutschland mag

Thomas Gottschalk zog es von Kalifornien zurück nach Deutschland. Seit 2024 wohnt er in Gräfelfing bei München. Das aktuell schlechte Wetter zerrt jedoch an seiner Laune. Reist er jetzt häufiger wieder aus Bayern weg?

Thomas Gottschalk (75) fühlte sich unter der kalifornischen Sonne sichtlich wohl. Ich den Neunzigern zog er nach Malibu. Dort kaufte er sich mit seiner Familie und seiner Ex-Frau Thea (79) eine Villa, welche 2018 durch einen Brand stark beschädigt wurde. Mit seiner neuen Partnerin Karina Mroß (63) wohnt Gottschalk seit sechs Jahren wieder in Deutschland. Zunächst zog das Paar in eine Dachwohnung nach Baden-Baden, seit dem vergangenem Jahr leben der TV-Entertainer und seine Liebste in Gräfelfing bei München. Erst vor wenigen Wochen schwärmte Gottschalk von Deutschland und seinen Wäldern. Doch bereut er jetzt, den Sonnenstaat Kalifornien hinter sich gelassen zu haben?

Regenwetter in Deutschland beschäftigt Thomas Gottschalk: "In den Süden"

"Man vergisst ja, wie schön Deutschland ist. 20 Jahre habe ich hier nicht gelebt, aber ich muss sagen, man fühlt sich hier sofort wieder zu Hause", meinte Thomas Gottschalk noch Ende Juni. Das aktuell traurige Regenwetter in seinem Heimatland scheint den einstigen "Wetten, dass..?"-Moderator jedoch schwer zu beschäftigen. Gottschalk schildert in einem Video: "Wir Babyboomer erinnern uns ja noch an sechs Wochen Sonnenschein am Stück und überlegen gerade, ob wir nicht doch eine Woche in den Süden fahren sollen und uns die Sonne einfach da holen, wo sie scheint." Im Instagram-Clip ist seine Frau Karina zu hören, die meint: "Gute Idee." Das Paar scheint also in Betracht zu ziehen, dem schlechten Wetter zumindest zeitweise zu entfliehen.

Thomas Gottschalk zieht Entschluss: Regen-Flucht aus Bayern?

In den USA konnte sich Thomas Gottschalk stets auf einen schönen Sommer verlassen. Doch der TV-Moderator erinnert sich auch an sonnige Sommerzeiten in Deutschland zurück: "Wir haben in den Sechzigern [...] im Kleinziegenfelder Tal gezeltet!" Ernüchternd und etwas überspitzt zieht er den Entschluss: "Heute würde man dort wohl ertrinken."

Wird sich Gottschalk gar nicht mehr so häufig in Gräfelfing aufhalten und vor den häufigen Schauern im Sommer 2025 fliehen? Er sucht Rat bei seiner Online-Community: "Flüchten oder durchhalten – was empfehlt ihr?"

Klar ist, Thomas Gottschalk ließ 2019 das gute Wetter in Malibu hinter sich – und scheint es jetzt schmerzlichst zu vermissen. Seine Fans raten dem 75-Jährigen zur Flucht vor dem Regen. "Lieber Thomas, mit deinen finanziellen Mitteln würde ich nicht eine Minute darüber nachdenken", ist sich ein Gottschalk-Anhänger sicher. Ein weiterer meint: "Wenn ich könnte, würde ich sofort in den Süden fahren."

Thomas Gottschalk ärgert sich über schlechtes Wetter: Ex-Frau Thea auch in München

Während sich Thomas Gottschalk über Regen ärgert, scheint das schlechte Wetter in Deutschland für seine Ex Thea kein Problem zu sein. Für eine Familien-Reunion mit Sohn Roman und dessen Ehefrau Melissa zeigte sich die 79-Jährige vor wenigen Tagen im Englischen Garten. Auch besuchte sie gut gelaunt die Bayerische Staatsoper in München.

Die Trennung von Thea und Thomas Gottschalk wurde 2019 bekannt. © imago/Sven Simon

Thea Gottschalk hat eine Wohnung in München. Ein Großteil ihres Lebens spielt sich jedoch nach wie vor in Kalifornien ab, wo sie nach Thomas Gottschalks Umzug 2019 geblieben ist. Infolge der starken Brandbeschädigung der einstigen gemeinsamen Villa zog Thea nach Santa Monica.