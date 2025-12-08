Thomas Gottschalk verliert Quoten-Kampf: Wer mehr Zuschauer locken konnte

Thomas Gottschalks finaler TV-Auftritt auf RTL, "Ein Herz für Kinder"-Spendengala im ZDF und "The Masked Singer" auf ProSieben: Am Samstagabend hatten die Zuschauer die Qual der Wahl. Wer konnte sich als Sieger der Einschaltquote durchsetzen?

Thomas Gottschalk musste am Samstagabend den Quoten-Kampf gegen "The Masked Singer" und "Ein Herz für Kinder" aufnehmen.

Ein Millionenpublikum war Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch bereits gesichert, noch bevor sie am Samstagabend (6. Dezember) die Showtreppe von "Denn sie wissen nicht, was passiert!" herunterschritten. Doch im Kampf um die meisten Zuschauer mussten sie sich gegen die Show-Konkurrenz von ZDF und ProSieben durchsetzen. Den Quoten-Sieg konnte das RTL-Trio nicht für sich entscheiden.

Weniger Zuschauer: RTL muss sich ZDF-Gala geschlagen geben

Während des TV-Abschieds von Thomas Gottschalk präsentierte das ZDF die Spenden-Gala "Ein Herz für Kinder", während auf ProSieben verkleidete Promis bei "The Masked Singer" gegeneinander antraten.

Beim Gesamtpublikum konnte sich der öffentlich-rechtliche Sender durchsetzen, hier schalteten dem Branchenmagazin " " zufolge 2,88 Millionen Menschen ein. Das entspricht einer Einschaltquote von 13,8 Prozent.

"Denn sie wissen nicht, was passiert!" konnte sich nicht als Sieger der Gesamt-Quote durchsetzen. © RTL/Julia Feldhagen

"Denn sie wissen nicht, was passiert!" konnte nicht so viele Zuschauer begeistern, lag in der Gesamtwertung aber nur knapp dahinter. Der Marktanteil lag mit 2,41 Millionen Menschen vor den Bildschirmen bei 14 Prozent Marktanteil. Die Konkurrenz von ProSieben schaffte es hingegen nicht einmal in die Top 25 und wird in der Liste daher nicht berücksichtigt.

"The Masked Singer" hat zwar viele Zuschauer begeistert, hatte aber gegen die Konkurrenz das Nachsehen. © ProSieben

Quoten-Sieger beim Zielpublikum: Hier kann Thomas Gottschalk punkten

Beim Blick auf das werberelevante Zielpublikum von 14 bis 59 Jahren zeigt sich hingegen ein anderes Bild. Hier konnte der Abschied von Thomas Gottschalk mehr punkten. "Denn sie wissen nicht, was passiert!" holte sich mit knapp über eine Million Zuschauern und einer Quote von 15,3 Prozent den Tagessieg zur Primetime. Die "Ein Herz für Kinder"-Gala folgt mit 847.000 Menschen (Marktanteil 10,7 Prozent) vor den Fernsehern.

Mit "Ein Herz für Kinder" sicherte sich das ZDF für den Samstagabend die höchste Einschaltquote in der Primetime. © BrauerPhotos/J.Harrell

"The Masked Singer" landet im Vergleich zu den beiden Konkurrenten auf dem letzten Platz, hier schalteten 519.000 Zuschauer (Marktanteil 6,9 Prozent) ein. Dennoch dürften alle drei Sender am Nikolausabend damit ein erfolgreiches und zufriedenstellendes Ergebnis eingefahren haben.