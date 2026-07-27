Thomas Gottschalk und Ehefrau Karina: Neues Kapitel ohne Blitzlichtgewitter

Vor wenigen Tagen wurde Moderator Günther Jauch 70 – das muss doch gefeiert werden. Fotografen entdeckten Kumpel Thomas Gottschalk (76) am Wochenende auf Sylt. Natürlich an seiner Seite: Ehefrau Karina (64).

Keine TV-Kameras, kein Scheinwerferlicht: Für Thomas Gottschalk (76) hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Der Entertainer hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und genießt bewusst die Ruhe abseits des Blitzlichtgewitters. Nachdem er vor wenigen Tagen öffentlich gemacht hatte, dass er nach zwei Operationen, 33 Bestrahlungen und einer Reha derzeit krebsfrei sei, verbringt er jede freie Minute mit seinen Liebsten. Das geht zu Hause in Gräfelfing und bei einer steifen Brise an der Nordsee.

Vor dem Hotel Stadt Hamburg in Westerland

Neueste Aufnahmen zeigen die Show-Legende zusammen mit Ehefrau Karina im Urlaub auf der Promi-Insel Sylt. Vor dem Hotel Stadt Hamburg in Westerland posiert das Paar sichtlich entspannt.

Thomas Gottschalk und Ehefrau Karina: Vertraut und modisch aufeinander abgestimmt

Auf den Bildern strahlt das Ehepaar eine spürbare Harmonie aus. Karina lehnt sich liebevoll und vertraut an ihren Ehemann und legt ihre Hand auf seine Schulter. Beide lächeln gelöst in die Kamera.

Gemeinsam stark und dankbar: Karina und Thomas Gottschalk © BrauerPhotos/W.Barth

Auch stilistisch passt sich die TV-Legende perfekt der Insel-Atmosphäre an: Gottschalk präsentiert sich im maritimen Look mit einem blau-weiß gestreiften Shirt, dunkelblauem Kapitänsjackett mit goldfarbenen Knöpfen sowie einer lässigen Jeans. Karina rundet das harmonische Gesamtbild mit einem stylischen weiß-hellblau gestreiften Oberteil und einer eleganten weißen Leinenhose ab.

Das endgültige Aus für die große Bühne

Das Paar wirkt nach der kräftezehrenden Zeit der Erkrankung extrem gefasst. Erst vor Kurzem hat Gottschalk klargestellt, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Er plane keine öffentlichen Termine oder Auftritte mehr im Fernsehen. Der Samstagabend sei für ihn Vergangenheit.

"Ohne meine Frau Karina hätte ich das alles nicht gepackt. Ich frage mich heute noch, woher sie die ganze Energie nimmt und mich dazu noch bei Laune hält. Karina ist mein Sonnenschein. Wir sind rund um die Uhr zusammen", sagte Gottschalk zu "Bild".

Thomas Gottschalk litt an einem epitheloiden Angiosarkom. Dabei handelt es sich um einen sehr seltenen und bösartigen Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Im Juli 2026 gab Gottschalk bekannt, dass er derzeit krebsfrei sei. Gleichzeitig betonte er, dass bei dieser aggressiven Krebsart weiterhin engmaschige Kontrollen notwendig sind und ein Rückfall nie ganz ausgeschlossen werden kann.