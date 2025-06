Thomas Gottschalk über neue Heimat in Bayern: "Was man sonst nirgendwo auf der Welt findet"

Der TV-Liebling und Neu-Gräfelfinger schwärmt beim Nordic Walking von den bayerischen Wäldern. So möchte er mindestens 100 Jahre alt werden.

Das Wandern ist des Gottschalks Lust! Show-Liebling und "Wetten, dass...?"-Legende Thomas Gottschalk (75) genießt aktuell seinen TV-(Un)Ruhestand in der Natur. Mit seiner Frau Karina, die er im vergangenen August im kleinen Kreis auf Ibiza geheiratet hat, ist er nach Gräfelfing bei München gezogen – und entdeckt dort das schöne Würmtal.

Thomas Gottschalk ist jetzt Nordic Walker

Auf Instagram teilt der beliebte Moderator ein Video, das ihn beim Nordic Walking (das schnelle Gehen wird hierbei durch den Einsatz von zwei Stöcken im Rhythmus der Schritte unterstützt) zeigt. Zum leichten, legeren Sommer-Outfit trägt Thomas Gottschalk Käppi und Sonnenbrille und sagt fröhlich: "Man vergisst ja, wie schön Deutschland ist. 20 Jahre habe ich hier nicht gelebt, aber ich muss sagen, man fühlt sich hier sofort wieder zu Hause. Die deutschen Wälder haben etwas, was man sonst nirgendwo auf der Welt findet."

Thomas Gottschalk liebt den Wald: "Das gibt's nur in Deutschland"

Und weiter schwärmt er: "Eine Stunde im Wald unterwegs, und noch keinem Menschen begegnet, das gibt's nur in Deutschland."

Dazu zeigt er viele Naturaufnahmen und ergänzt augenzwinkernd: "Für alle, die nicht mehr wissen, was das ist – das ist eine Waldwiese. Die versprechen einem hier 300 Jahre alte Eichen. Ich vermute, dass die hinter mir mindestens 250 Jahre alt ist. Also dreimal so alt wie ich, aber man sieht es uns nicht an, würde ich sagen, oder?"

So will der Entertainer 100 Jahre alt werden

Und: "Nach zehn Kilometern heißt es dann, mach ma Brotzeit. Früher hieß das, ein Ripperl und ein Bier. Heute heißt das Work-Life-Balance, das Ripperl ist durch ein Müsli geglättet worden und Bier gibt's auch keins mehr, sondern im besten Fall einen Matcha Tee."

Gottschalk selbst schwört auf Tomatensalat und Käsebrot. Sein Waldbaden-Fazit: "Die Ärzte sind sich einig: Regelmäßige Wanderungen verlängern das Leben. Weil ich mindestens 100 Jahre alt werden will, durchwandere ich jetzt mit Karina täglich die bayerischen Wälder. Solltet ihr auch tun. Vielleicht begegnen wir uns ja mal dabei!"