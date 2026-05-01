Thomas Gottschalk sucht Mitreisende: Stolzer Preis für Urlaub mit Moderator

Gesundheitsbedingt will Thomas Gottschalk aktuell keine öffentliche Bühne betreten. Doch für eine Talkreihe auf hoher See macht der an Krebs erkrankte Moderator eine Ausnahme. Wer tief in die Tasche greift, kann den 75-Jährigen im Rahmen einer Reise auf dem Kreuzfahrtschiff persönlich erleben.

Thomas Gottschalks (75) Gesundheitszustand bereitet seinen Fans große Sorgen. Seine Krebserkrankung geht an dem einstigen "Wetten, dass..?"-Moderator nicht spurlos vorbei und führte zu einer kurzfristigen Show-Absage in München. Dennoch wird ein neuer Auftritt der TV-Legende angekündigt. Ein berühmter Moderator holt den 75-Jährigen schon bald an Bord eines Luxusschiffes.

Nach neuen Sorgen: Johannes B. Kerner mit Thomas Gottschalk auf Luxusdampfer

Am Mittwoch (29. April) wurde bekannt, dass Gottschalk nicht – wie vorgesehen – an der Veranstaltung "Goldener Ochsensepp" im Bayerischen Hof teilnehmen wird. Der 75-Jährige sollte das Event moderieren, teilte jedoch mit, dass er vor Herbst nicht wieder eine Bühne betreten werde. Generell wolle Gottschalk beobachten, wie sich sein Gesundheitszustand entwickelt, bevor er zu neuen Auftritten zusagt. Doch wenn es um eine öffentliche Gesprächsrunde mit Johannes B. Kerner geht, zeigt er sich offenbar sehr zuversichtlich. Im vergangenen Jahr wurde Kerners Talkreihe "WELCOME2KERNER" ins Leben gerufen, bei der der Moderator an Bord des Luxusschiffes EUROPA 2 von Hapag-Lloyd Cruises regelmäßig prominente Gäste empfängt. Bei einer im November beginnenden Reise wird mit Gottschalk als Gast geplant, wie auf der von Hapag-Lloyd Cruises zu lesen ist.

Von Kapstadt nach Mauritius: Kreuzfahrt für knapp 40.000 Euro

Den Auftritt an Bord scheint sich der 75-Jährige – Stand jetzt – also sicher im Terminkalender vermerkt zu haben. Die Kreuzfahrtteilnehmer haben demnach die Chance, mit Thomas Gottschalk als Teil der Reise zu urlauben. Es geht zwischen dem 18. November und 4. Dezember von Kapstadt (Südafrika) nach Port Louis (Mauritius).

Johannes B. Kerner empfängt Thomas Gottschalk im November im Rahmen einer Talkreihe auf hoher See. © imago/Breuel-Bild

Stolzer Preis für Urlaub mit Thomas Gottschalk: Erkrankter Moderator sucht Mitreisende

Laut Informationen des Kreuzfahrtunternehmens finden im Rahmen des Trips maximal 500 Gäste auf dem Schiff Platz. Jedoch sind die meisten Suiten auf dem Luxusdampfer bereits ausgebucht. Lediglich Kabinen für einen Gesamtpreis von fast 40.000 Euro sind auf noch verfügbar (Stand: 30. April). Für den Luxusurlaub mit Thomas Gottschalk muss man also tief in die Tasche greifen.

Neben Thomas Gottschalk erwartet Johannes B. Kerner dieses Jahr noch einen weiteren prominenten Gast. Auch "Die Höhle der Löwen"-Star und Unternehmer Carsten Maschmeyer wird an Bord der EUROPA 2 gehen. Kerner empfängt Veronica Ferres Mann bereits im September auf dem Luxusdampfer.