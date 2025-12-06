Thomas Gottschalk gab seine Krebserkrankung bekannt. Seine zahlreichen Fans versetzte er mit der Nachricht in Schockstarre. Noch bevor er mit der Diagnose an die Öffentlichkeit ging, machte er eine auffällige Andeutung.

Die Nachricht erreichte die Öffentlichkeit wie ein Lauffeuer: Deutschlands wohl erfolgreichster Entertainer Thomas Gottschalk (75) ist an Krebs erkrankt. Wie der einstige "Wetten, dass..?"-Moderator verriet, wurde ihm schon vor einigen Monaten die Diagnose Epitheloides Angiosarkom gestellt. Für längere Zeit hielt Gottschalk seine Krebserkrankung also geheim – nur sein engster Bekanntenkreis wusste Bescheid. In der Vergangenheit war er bereits mit der tückischen Krankheit konfrontiert – seinen Vater Hans starb im Alter von 64 Jahren.

Thomas Gottschalk: Traurige Gemeinsamkeit mit seinem Vater

"Er war krank, er ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs relativ zügig gestorben, mit 64. Was sehr jung war, heute mehr denn je", schilderte Thomas Gottschalk in ruhigem Ton. Sein Vater war also, wie auch der Moderator selbst, an Krebs erkrankt. Jedoch handelt es sich bei Bauchspeicheldrüsenkrebs und Gottschalks Diagnose um zwei grundlegend verschiedene Tumorarten. Im Gespräch mit der AZ erklärte Urologe Jürgen Gschwend, der den berühmten Mann von Karina Mroß (63) bereits zweimal operierte: "Was Herr Gottschalk erlebt hat, ist eine sehr seltene Lokalisation im Bauchraum im Bereich des Harnleiters und der Harnblase." Das Angiosarkom geht laut Gschwend speziell von Blutgefäßen aus. Angiosarkome können überall im Körper auftreten.

"Bin älter geworden, als ich es geplant hatte"

Über seinen Vater erzählte Thomas Gottschalk im Podcast " " weiter: "Ich habe ihn um viele Jahre überlebt. Aber das hab ich damals nicht für möglich gehalten." Im Gespräch, das kurz vor der Bekanntmachung seiner Krebserkrankung veröffentlicht wurde, machte er eine auffällige Andeutung: "Ich hab mir nie Gedanken darüber gemacht, wie es ist, alt zu werden. Und jetzt bin ich älter geworden, als ich es geplant hatte."

So kannte man Thomas Gottschalk viele Jahre lang: Als Moderator des beliebten ZDF-Formats "Wetten, dass..?". © imago/STAR-MEDIA

"Wetten, dass..?"-Moderator hat Lebensfreude nie verloren

Mit seinen 75 Jahren lebt der Entertainer bereits elf Jahre länger als sein Vater. "Ich habe meinen Job durchgezogen, mir ist der Spaß nicht abhandengekommen, und der Ernst hat mich auch nicht eingeholt in irgendeiner Form", betonte der einstige "Wetten, dass..?"-Moderator stolz. Damit stellte Gottschalk klar, dass er seine Lebensfreude trotz aller Hürden, die das Leben für ihn bereithielt, nie verloren hat.

Eins mache den 75-Jährigen dennoch traurig. Er verlor seinen Papa sehr früh, damals war Thomas Gottschalk gerade einmal 13 Jahre alt. Seinen Aufstieg zu Deutschlands bekanntestem Entertainer hat Papa Hans also nicht mehr erlebt.