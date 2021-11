Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?": Der beste Therapeut

Leute-Kolumnistin Kimberly Hagen über Gottschalks Jubiläumssendung von "Wetten, dass..?".

Von der Titelmelodie bis zur Bagger-Wette: "Wetten, dass . .?" ist nicht etwa Deutschlands erfolgreichste Samstagabend-Show, sondern viel mehr: eine Zeitreise.

Gottschalk als Gefühl

So dürften sich sehr viele Menschen ein Stück jünger, befreiter, unbeschwerter gefühlt haben, als sie Thommy zusahen, wie er sich durch den Abend gottschalkte. Er schickte fast 14 Millionen Menschen in eine bessere und leichtere Welt, die gar nicht lange her ist und dabei so verdammt weit weg erscheint.

Gottschalk als Gefühl. Er überzieht gern Gag und Sendezeit, doch man nimmt ihm nix krumm. Er darf Frauen betouchen, Anekdoten abendfüllend ausbreiten, sich über klobürstenmusizierende Schwestern freuen. Aber er nimmt sein Publikum ernst - und mit. Er befriedigt die Heile-Welt-Sehnsucht und ist der beste Therapeut für eine Nation, die zuletzt zu oft zu selten gelacht hat.