Thomalla-Ex postet skurriles Nacktfoto: Silvio Heinevetter zeigt sich hüllenlos

Lustig oder doch eher verstörend? Silvio Heinevetter, Exfreund von Simone Thomalla, zeigt sich auf Instagram splitternackt. Für das hüllenlose Foto bekommt er zahlreiche Reaktionen.

Silvio Heinevetter, Ex von Simone Thomalla, präsentiert sich auf Instagram nackt.

Auf Instagram zeigt Handballer Silvio Heinevetter gerne lustige und skurrile Momente aus seinem Leben. Doch mit seinem neuesten Foto hat der Ex von Simone Thomalla (das Paar gab im September 2021 seine Trennung bekannt) den Vogel abgeschossen.

Silvio Heinevetter präsentiert sich als Nackedei-Radler

Nackt, wie Gott ihn schuf, präsentiert sich Heinevetter aktuell auf Instagram. Auf dem Bild sitzt er breitbeinig auf einem Fahrrad und schreibt dazu: "Immer die richtige Schuhwahl." Sein bestes Stück wird lediglich von einem Emoji verdeckt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Promi-Freunde feiern Nackt-Foto auf Radl

In den Kommentaren melden sich einige Promifreunde zu Wort, die sich über den Nackedei-Radler amüsieren. "Pimmellimmellim", schreibt Schauspieler Sven Martinek. Auch TV-Star Ludwig Trepte lacht über das Foto und fragt: "Wird ne Gurkenfahrt?" Rapper Finch ist sogar so begeistert, dass er dazu schreibt: "Ich will ein Kind mit dir."

Bislang haben aber weder Sophia noch Simone Thomalla auf den Nacktauftritt reagiert. Dabei ist die Tochter der Schauspielerin nach der Trennung des Handballers von ihrer Mutter noch immer mit Silvio Heinevetterbefreundet.