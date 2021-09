Simone Thomalla und Silvio Heinevetter: Trennung nach zwölf Jahren Beziehung

Simone Thomalla und Silvio Heinevetter haben sich getrennt. Die Schauspielerin und der Handballnationalspieler sind kein Paar mehr. Zwölf Jahre hat die Liebe gehalten.

Simone Thomalla (56) und Silvio Heinevetter (36) geben die Trennung bekannt. Der Handballer verliebte sich 2009 in die 20 Jahre ältere Schauspielerin, nachdem er sie um ein Foto gebeten hatte. Die beiden hatten sich zuletzt kaum noch gesehen.

Simone Thomalla und Silvio Heinevetter sind kein Paar mehr

Im vergangenen Jahr zog Heinevetter nach Kassel, um beim MT Melsungen zu spielen, gar in Tokio bei den Olympischen Spielen war er dabei. Thomalla ist nicht mit nach Hessen gezogen, blieb in Berlin und drehte zudem in Bayern regelmäßig die ZDF-Serie "Frühling". Immer weniger besuchten sich die beiden, berichtet "Bild". Viermal musste sich Heinevetter vor Weihnachten in eine zweiwöchige Quarantäne begeben, durfte seine Wohnung in Kassel nicht verlassen.

Noch bis vor wenigen Monaten versuchten die beiden ihre Beziehung zu retten, doch Simone Thomalla und Silvio Heinevetter scheiterten. Zu "Bild" sagten sie: "Wir haben uns bereits vor einigen Monaten einvernehmlich getrennt und bleiben als Freunde verbunden."

Heiraten wollten die 56-Jährige und der 36-Jährige nicht: Der Zeitschrift "Bunte" erklärte Thomalla etwa 2020, dass das Thema Hochzeit zwar durchaus schon einmal aufgekommen sei. Allerdings hätten sie sich als Paar gefragt, "warum wir etwas Funktionierendes ändern sollten". Die Freiheit, die sie als nicht verheiratete Lebensgefährten genießen, würde ihnen gleichermaßen guttun. Außerdem sorge sie dafür, "dass wir nicht nachlassen, den Partner mit wachen Augen zu betrachten", erklärte die Mutter von Sophia Thomalla (31) damals.