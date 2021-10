Frauke Ludowig schockiert von "Sommerhaus"-Paar Mike und Michelle: "Das hat Fassungslosigkeit ausgelöst"

Bei der Wiedersehensshow von "Das Sommerhaus der Stars" 2021 haben die Kandidaten miteinander abgerechnet. Vor allem Mike Cees-Monballijn und Ehefrau Michelle stehen im Fokus der Promis. Aber auch Frauke Ludowig mischt sich ein und sagt deutlich ihre Meinung zu dem Paar.

"Das Sommerhaus der Stars" 2021 ist vorbei und hat sein Gewinner-Paar gefunden. Doch in der Wiedersehensshow geht es weniger um die Sieger als um das Paar, das bei Kandidaten und Zuschauern am meisten polarisiert hat: Mike Cees-Monballijn und Ehefrau Michelle Monballijn. Sogar RTL-Moderatorin Frauke Ludowig zeigt sich schickiert von dem Verhalten der beiden TV-Stars.

"Sommerhaus"-Wiedersehen: Mike Cees-Monballijn entschuldigt sich bei Ehefrau Michelle

Bis zu ihrem Rauswurf aus dem RTL-"Sommerhaus" in Folge 11 hatten Mike und Michelle für Entsetzen vor den Bildschirmen gesorgt. Das Verhalten des ehemaligen "Temptation Island"-Kandidaten gegenüber seiner Ehefrau wurde in den sozialen Medien immer wieder als "toxisch" bezeichnet. "Ich hab mich da zum Teil selbst nicht wiedererkannt", sagt er in der Wiedersehensshow. "Da waren Dinge dabei, die ich so nicht mehr von mir kannte und das war unangenehm, das Ganze zu sehen." Bei Michelle habe er sich oft für das Geschehene entschuldigt.

Ben Melzer attackiert Mike: "Ich bin sauer, ich bin enttäuscht"

Einige VIP-Paare nehmen Mike Cees-Monballijn seine Erklärung jedoch nicht ab. Vor allem Ben Melzer feuert gegen seinen ehemaligen Mitstreiter. "Ich bin sauer, ich bin enttäuscht", sagt das Model dazu. "Dieses zwanghafte Männlichsein. Wenn das für dich männlich ist, das beschämt mich. [...] Selbst im Mittelalter haben die Männer ihre Frauen besser behandelt." Für Mikes Ehefrau Michelle hat Ben eine Botschaft: "Dir kann ich nur einen Rat geben. Lauf. Renn weg!"

Frauke Ludowig: "Die Szene hat in mir Fassungslosigkeit ausgelöst"

Auch Frauke Ludowig mischt sich in die Diskussion ein und findet ungewohnt deutliche Worte. Vor allem, dass Mike seiner Frau vorgeschrieben habe, was sie anziehen darf, schockierte die RTL-Moderatorin. "Ich habe es als Zuschauerin gesehen und das ist eine Szene, die du ansprichst, die hat in mir Fassungslosigkeit ausgelöst", sagt sie. Michelle Monballijn versucht, das Verhalten ihres Mannes zu erklären: "Ich habe mit Mike vor der Sendung ein Abkommen gehabt, dass er mir so ein bisschen hilft, was ich tragen kann und was nicht. Ich wollte ihn da einfach mit einbeziehen. Irgendwann habe ich gemerkt, das kippt gerade sehr. [...] Da war ich sehr verwundert, denn das kenne ich von Mike nicht."

Therapeutin spricht Klartext: Führen Mike und Michelle eine toxische Beziehung?

"Sommerhaus"-Fans und Zuschauer warfen dem Paar in den sozialen Medien vor, eine "toxische Beziehung" zu führen. Frauke Ludowig hakt in der Wiedersehensshow bei einer Beziehungstherapeutin nach. "Das, was ich gesehen habe, ist toxisch gewesen, weil beide nicht glücklich sind", sagt Ann-Marlene Henning dazu. "So sieht es nicht aus, wenn man sich guttut." Fehlende Liebe sei für die Psychologin jedoch nicht das Problem. "Das passiert nur, weil das Liebe ist." Dem Paar rät sie, sich professionelle Hilfe zu holen. Mike und Michelle bestätigen in der Sendung, dass sie an ihrem Verhalten arbeiten.