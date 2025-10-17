Thema und Gäste bei "Hart aber fair" am Montagabend: Wer am 20. Oktober geladen ist

Mit "Hart aber fair" moderiert Louis Klamroth in der ARD eine der beliebtesten deutschen Polit-Talkshows. Im Rahmen der Sendung lädt der Moderator regelmäßig bekannte Persönlichkeiten aus der Politik ein. Wer sind seine Gäste in der nächsten Sendung (20. Oktober)?

Louis Klamroth ist es gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Der 35-Jährige versuchte sich als Teenager im Schauspielbusiness und ist in erfolgreichen Filmen wie "Das Wunder von Bern" zu sehen. Kein Wunder, denn sein Vater ist der bekannte Schauspieler Peter Lohmeyer. Heute kennt man Klamroth vorrangig wegen seiner Karriere als Moderator. Seit Januar 2023 fungiert er als Host des ARD-Polit-Talkformats "Hart aber fair". In jeder Ausgabe der Show lädt Louis Klamroth namhafte Persönlichkeiten aus der Politik zu sich ein. Wer in der nächsten Ausgabe von "Hart aber fair" (20. Oktober) als Gast bei ihm Platz nehmen darf, erfahren Sie hier.

Thema und Gäste bei "Hart aber fair" am 20. Oktober

Wie die ARD mitteilt, lautet das Thema der kommenden Ausgabe von "Hart aber fair" mit Louis Klamroth: "Alles wird teurer – was tun gegen die steigenden Preise?" Louis Klamroth begrüßt folgende Gäste:

Michaela Kaniber (CSU, Landwirtschafts- und Ernährungsministerin in Bayern)

(CSU, Landwirtschafts- und Ernährungsministerin in Bayern) Jan van Aken (Die Linke, Parteivorsitzender)

(Die Linke, Parteivorsitzender) Jennifer Kuschel (alleinerziehende Mutter, zeigt auf Social Media, wie sie günstig kocht)

(alleinerziehende Mutter, zeigt auf Social Media, wie sie günstig kocht) Britta Schautz (Verbraucherzentrale Berlin)

(Verbraucherzentrale Berlin) Stefan Genth (Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland)

(Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland) Mark Schieritz (Wirtschaftsjournalist bei der "Zeit")

Louis Klamroth privat: Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer ist seine Freundin

Seine Anfänge als Moderator im TV machte Louis Klamroth 2016. Bis 2021 stand der Sohn von Schauspieler Peter Lohmeyer für die Talkshow "Klamroths Konter" (n-tv) vor der Kamera. Was den Freund von Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer auszeichnet? Ein ausgeprägter Gründergeist. Der TV-Host gründete 2017 den gemeinnützigen Verein "Diskutier Mit Mir".

Louis Klamroth: Mann mit Gründergeist und Verbindung zu Joko & Klaas

Auch gründete er an der Seite von zwei ihm nahestehenden Personen das Unternehmen "Florida Factual" (ehemals K2H). Dieses gehört nun der Produktionsfirma "Florida Entertainment" von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an. Seit dem 9. Januar 2023 moderiert Louis Klamroth "Hart aber fair" und löste Frank Plasberg damit als Moderator ab.