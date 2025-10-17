AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Thema und Gäste bei "Hart aber fair" am Montagabend: Wer am 20. Oktober geladen ist

Thema und Gäste bei "Hart aber fair" am Montagabend: Wer am 20. Oktober geladen ist

Mit "Hart aber fair" moderiert Louis Klamroth in der ARD eine der beliebtesten deutschen Polit-Talkshows. Im Rahmen der Sendung lädt der Moderator regelmäßig bekannte Persönlichkeiten aus der Politik ein. Wer sind seine Gäste in der nächsten Sendung (20. Oktober)?
Max Häussler |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Louis Klamroth präsentiert seit Januar 2023 die Polit-Talkshow "Hart aber fair".
Louis Klamroth präsentiert seit Januar 2023 die Polit-Talkshow "Hart aber fair". © IMAGO / HMB-Media

Louis Klamroth ist es gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Der 35-Jährige versuchte sich als Teenager im Schauspielbusiness und ist in erfolgreichen Filmen wie "Das Wunder von Bern" zu sehen. Kein Wunder, denn sein Vater ist der bekannte Schauspieler Peter Lohmeyer. Heute kennt man Klamroth vorrangig wegen seiner Karriere als Moderator. Seit Januar 2023 fungiert er als Host des ARD-Polit-Talkformats "Hart aber fair". In jeder Ausgabe der Show lädt Louis Klamroth namhafte Persönlichkeiten aus der Politik zu sich ein. Wer in der nächsten Ausgabe von "Hart aber fair" (20. Oktober) als Gast bei ihm Platz nehmen darf, erfahren Sie hier.

Thema und Gäste bei "Hart aber fair" am 20. Oktober

Wie die ARD mitteilt, lautet das Thema der kommenden Ausgabe von "Hart aber fair" mit Louis Klamroth: "Alles wird teurer – was tun gegen die steigenden Preise?" Louis Klamroth begrüßt folgende Gäste:

  • Michaela Kaniber (CSU, Landwirtschafts- und Ernährungsministerin in Bayern)
  • Jan van Aken (Die Linke, Parteivorsitzender)
  • Jennifer Kuschel (alleinerziehende Mutter, zeigt auf Social Media, wie sie günstig kocht)
  • Britta Schautz (Verbraucherzentrale Berlin)
  • Stefan Genth (Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland)
  • Mark Schieritz (Wirtschaftsjournalist bei der "Zeit")

Lesen Sie auch

Lesen Sie auch

Louis Klamroth privat: Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer ist seine Freundin

Seine Anfänge als Moderator im TV machte Louis Klamroth 2016. Bis 2021 stand der Sohn von Schauspieler Peter Lohmeyer für die Talkshow "Klamroths Konter" (n-tv) vor der Kamera. Was den Freund von Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer auszeichnet? Ein ausgeprägter Gründergeist. Der TV-Host gründete 2017 den gemeinnützigen Verein "Diskutier Mit Mir".

Lesen Sie auch

Louis Klamroth: Mann mit Gründergeist und Verbindung zu Joko & Klaas

Auch gründete er an der Seite von zwei ihm nahestehenden Personen das Unternehmen "Florida Factual" (ehemals K2H). Dieses gehört nun der Produktionsfirma "Florida Entertainment" von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an. Seit dem 9. Januar 2023 moderiert Louis Klamroth "Hart aber fair" und löste Frank Plasberg damit als Moderator ab. 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Bongo am 04.10.2024 17:18 Uhr / Bewertung:

    Hoffentlich fragt Klamroth den Grünen -Staatssekretär, ob und in welchemMaße sich seine Partei mit ihrer verfehlten Migrationspolitik schuldig am Aufstieg der AfD fühlt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger am 18.10.2024 19:17 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Bongo

    Er sollte lieber fragen, wann er abtritt und das Desaster beendet.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeergselchts am 12.08.2024 16:36 Uhr / Bewertung:

    Frau Klöckner-Nestle und Piepsi, Enissa Amani - och nöööö.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.