"maybrit illner" heute Abend: Das sind Gäste und Thema am 6. November

Talk-Lady Maybrit Illner präsentiert seit 1999 ihre eigene Polit-Sendung im ZDF. Seit 2007 trägt die Talkshow auch ihren Namen. Donnerstags lädt Maybrit Illner ihre Gäste zur Diskussion über politische und gesellschaftliche Themen ins Studio ein. Wer ist in der nächsten Sendung am 6. November dabei?

Maybrit Illner bespricht seit 1999 mit politischen Akteuren im ZDF relevante Themen. Damals hieß ihre Sendung noch "Berlin Mitte". Seit 2007 lautet der Titel der Talkshow "maybrit illner". Immer donnerstags lädt Maybrit Illner neue Gäste ein, um mit ihnen über das aktuelle Weltgeschehen und die politische Lage zu debattieren. Welche Gäste die Moderatorin in der nächsten Ausgabe (6. November) eingeladen hat, erfahren Sie hier.

Vom Fernsehen der DDR zum ZDF: Die Karriere von Maybrit Illner

Bereits nach ihrem Abitur machte die Journalistin ein Volontariat in der Sportredaktion des DDR-Fernsehens. Dort stieg Maybrit Illner auch nach ihrem Studium 1988 wieder ein und arbeitete als Moderatorin. Bis zur Abschaltung des DFF wechselte sie in die Auslandsredaktion und durfte ein Jahr lang das tägliche "Abendjournal" moderieren. Im Jahr 1992 begann ihr Weg beim ZDF. Maybrit Illner präsentierte das "Morgenmagazin".

Cherno Jobatey, Carola Wedel und Maybrit Illner waren 1992 die Moderatoren des ZDF-"Morgenmagzins" © ZDF/Jürgen Detmers

Hier wurde Maybrit Illner einige Jahre später sogar die Leiterin. Im Oktober 1999 wagte sie schließlich den Schritt in Richtung Talkshow. Seither ist sie Moderatorin von "maybrit illner". Die Show hieß bis 2007 "Berlin Mitte". Später übernahm Maybrit Illner die Moderation der Kandidatenduelle zu den Bundestagswahlen 2002, 2005, 2009, 2017 und 2021.

Wann läuft die ZDF-Talkshow "maybrit illner"?

Die Talkshow "maybrit illner" ist eine der größten deutschen Politik-Sendungen. Auf der Website der Sendung heißt es: "Intelligent, scharfzüngig, rasant – der Polittalk zum aktuellen Thema der Woche. Bei Maybrit Illner und ihren Gästen wird kontrovers debattiert und leidenschaftlich um Lösungen gerungen." Regulär strahlt der Sender ZDF immer donnerstags eine neue Ausgabe von "maybrit illner" aus. Sendebeginn ist um 22.15 Uhr. Die Sendung dauert dann in der Regel eine Stunde.

Das sind die Gäste: Wer ist am 6. November bei "maybrit illner" dabei?

Die nächste Ausgabe von "maybrit illner" läuft am Donnerstag (6. November) um 22.15 Uhr im ZDF. Das Thema wird sein: "Umstritten, teuer, ungerecht – wie ist die Rente noch zu retten?"

Die folgenden Gäste sind geladen: