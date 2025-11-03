Gäste bei "maischberger" am Dienstag: Wer am 4. November dabei ist

Die Talkshow-Moderatorin Sandra Maischberger ist seit über 30 Jahren im TV-Geschäft. Seit 21 Jahren davon hat sie ihre eigene Sendung in der ARD. Jede Woche dienstags und mittwochs – und manchmal auch montags – lädt sie spannende Gäste zu "maischberger" ein. Wer ist in der nächsten Ausgabe geladen?

Sandra Maischberger moderiert seit 2003 ihre eigene Politik-Talkshow im Ersten. Zur Sendung "maischberger" lädt sie jede Woche spannende Gäste ein, um mit ihnen über aktuelle Themen zu sprechen. Auf welche Gäste Sie sich in der Ausgabe vom 4. November freuen dürfen, erfahren Sie hier.

Der Weg zur ARD-Talkshow: So wurde Sandra Maischberger Moderatorin

Sandra Maischberger startete ihrer Karriere als Moderatorin beim Radiosender Bayern2. In derselben Zeit arbeitete sie außerdem für die Stadtzeitung in München, sowie den Musikexpress und den SWF3. Später trat sie in die Fußstapfen von Günther Jauch und übernahm die Talkshow "Live aus dem Schlachthof". Zudem moderierte sie ein Morgenmagazin beim BR.

Bis dahin blieb allerdings der große Erfolg noch aus. Erst als sie das Konzept für das Magazin "Spiegel TV" entwickelte, begann ihr großer Durchbruch. Seit 2003 führt Maischberger durch ihre bislang erfolgreichste Sendung. Das ARD-Format "Menschen bei Maischberger" nahm Fahrt auf. Ende des Jahres 2015 wurde der Name zu "maischberger" geändert.

Zusätzlich zur Fernsehsendung nimmt die Journalistin auch einen beliebten Podcast auf. Zu "maischberger. der podcast" lädt sie spannende Gäste ein, um politische und gesellschaftliche Themen zu erklären und zu diskutieren.

Wann läuft die Talkshow "maischberger" im Ersten?

Die Talkshow "maischberger" brachte der gleichnamigen Moderatorin Sandra Maischberger den großen Durchbruch. Auf der Website der Sendung heißt es: "Jeden Dienstag und Mittwoch begrüßt Sandra Maischberger zum Talk Gäste in ihrem Studio und diskutiert mit ihnen aktuelle Themen." Manchmal läuft das Format auch montags in der ARD.

Das TV-Publikum muss sich an den jeweiligen Sendetagen der Talkshow aber etwas gedulden, denn die Sendung startet in der Regel erst um 22.50 Uhr.

Die Gäste von Sandra Maischberger: Wer ist am Dienstag mit dabei?

Am Dienstagabend (4. November) begrüßt Sandra Maischberger die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen um 22.50 Uhr. Das sind ihre Gäste in der kommenden Ausgabe:

Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende)

(Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende) Stephan Mayer (CSU, Bundestagsabgeordneter)

(CSU, Bundestagsabgeordneter) René Obermann (Airbus-Aufsichtsratsvorsitzender)

(Airbus-Aufsichtsratsvorsitzender) Hubertus Meyer-Burckhardt (Moderator und TV-Produzent)

(Moderator und TV-Produzent) Jagoda Marinic (Autorin)

(Autorin) Jan Philipp Burgard (Die Welt)

"maischberger" am 4. November: Die folgenden Themen werden besprochen

Der Zuschauer darf sich auf die nachfolgenden Gesprächsthemen freuen: