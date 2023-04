"The Masked Singer" oder DSDS: Wer hat das Quoten-Duell gewonnen?

Auf dem Premium-Sendeplatz am Samstagabend um 20.15 Uhr lassen die Privatsender derzeit allwöchentlich ihre Sing-Shows gegeneinander antreten. DSDS und "The Masked Singer" liefen erneut parallel. Wer hatte mehr Zuschauer?

Matthias Opdenhövel präsentiert "The Masked Singer" immer samstags. Wie kommt die Show bei den Zuschauern an? (Archivbild)

RTL und Prosieben kämpfen samstagabends um die Quoten – vergangene Woche war "Verstehen Sie Spaß?" mit Barbara Schöneberger der große Gewinner, DSDS der Verlierer. Wie sieht es an diesem Wochenende aus? Kann sich "The Masked Singer" wieder vor der RTL-Show behaupten?

DSDS wieder der große Quotenverlierer

Wie in der vergangenen Woche siegte "The Masked Singer" in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen.

Der Unterhaltungswert von DSDS wurde zwar durch den im Vorfeld befeuerten Krieg der Jurymitglieder Katja Krasavice und Dieter Bohlen erneut hochgehalten, dennoch schaffte es die Kandidatenschau nur auf eine Quote von 10,5 Prozent bei der Werbezielgruppe – und gab sich damit selbst dem Abenteuerfilm "Aladdin" in der Verfilmung mit Will Smith auf Sat.1 noch geschlagen.

"The Masked Singer" führt Quoten-Tabelle wieder an

Das Rätselraten um die verbleibenden Kostüme hielt sich stabil an der Tabellenspitze: 870.000 der 14-49-jährigen Zuschauer führte die Neugier zu Pro Sieben und zu "The Masked Singer". Das entspricht einem Marktanteil von 16,8 Prozent. 560.000 der 14-49-jährigen Zuschauer schauten dagegen lieber bei RTL zu.

Wie in der vergangenen Woche lag "The Masked Singer" auch bei den Gesamtzuschauern ab drei Jahren vor DSDS. 1,97 Millionen Menschen (8,4 Prozent) waren dabei und schauten zu, welcher Promi diesmal die Maske lüpfen musste.

Gesamtpublikum: ProSieben liegt erneut vor RTL

Die zweite Live-Show der aktuellen DSDS-Staffel verfolgten 1,85 Millionen Zuschauer des Gesamtpublikums (8 Prozent). Beide Sendungen büßten im Vergleich zur Vorwoche Zuschauer ein: Da schauten noch 2,14 Millionen Menschen zu, welcher Promi die Maske fallen lassen musste, während die aktuelle DSDS-Staffel 2,02 Millionen verfolgten.

Hat RTL den Samstagabend zahlenmäßig dauerhaft an Pro Sieben abgetreten? Man darf neugierig sein, welche Konflikte, Querelen und Liebesaffären DSDS nun aufspannt, um diesen Rückstand noch in der laufenden Staffel aufzuholen...