Tessa Bergmeier bei "Promi Big Brother": Was über ihr Leben mit Kindern bekannt ist

Tessa Bergmeier hat schon einige Trash-Shows hinter sich – darunter das "Dschungelcamp" und "Germany's Next Topmodel". Jetzt zieht die temperamentvolle Veganerin in den "Promi Big Brother"-Container ein. Was gilt es über Tessa Bergmeier zu wissen?

Sat.1 öffnet wieder seine "Promi Big Brother"-Pforten und in diesem Jahr ist auch Tessa Bergmeier mit von der Partie. Im Trash-TV-Business gilt sie als echter Profi – der weiß, wie man für ordentlich Drama und Zündstoff sorgt. In welchen Formaten hat Tessa Bergmeier früher angeeckt und wie ist ihr aktueller Beziehungsstatus? Die Abendzeitung gibt einen Überblick.

Kinder, Freund, Bisexualität – alles über Tessas Privatleben

Tessa Bergmeier ist Veganerin und wurde 2015 und 2019 Mutter von Töchtern. Über die Väter der zwei Mädchen ist lediglich die Nationalität bekannt – ihre älteste Tochter stammt von einem Peruaner, ihre Jüngste von einem Mann aus Litauen. Drei Jahre später gab sie ihre Verlobung mit einem Mann bekannt – doch die platzte. Im Sommer 2024 zog sie mit ihrem damaligen Freund Jakob Morgenstern ins "Sommerhaus der Stars" ein.

Jakob Morgenstern und Tessa Bergmeier führten jahrelang eine On-Off-Beziehung. © RTL / Stefan Gregorowius

Im Herbst 2024 gab das Paar seine Trennung bekannt. 2026 nahmen Tessa und Jakob gemeinsam am Format "Prominent getrennt" teil. Jakob erhoffte sich davon, seine Ex-Partnerin zurückzugewinnen, es kam sogar zu einem kurzen Kuss zwischen den beiden. Doch am Ende reichte es nicht für eine Liebes-Reunion, denn Tessa spürte keine wirkliche Anziehung mehr zu ihrem Verflossenen. Derzeit ist kein neuer Partner an der Seite der Reality-Darstellerin bekannt.

GNTM 2009: Warum ist Tessa Bergmeier berühmt?

Der Reality-Durchbruch von Tessa Bergmeier reicht bis ins Jahr 2009 zurück: Vielen dürfte sie noch aus der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" bekannt sein. Damals belegte sie in der vierten Staffel Platz 14. Die 1,80 Meter große Brünette aus Überlingen machte sich während der Show schnell einen Namen als Drama-Queen und Zicke. In den Köpfen der Zuschauer und der Jury blieb Tessa vor allem wegen ihrer mangelnden Kritikfähigkeit.

Skandal-Rauswurf: Heidi Klum greift nach Tessas Stinkefinger durch

Nachdem sie recht mittelmäßiges Feedback von Heidi Klum und Co. bekommen hatte, streckte Tessa dem anwesenden Fotografen den Mittelfinger in die Kamera. Eine Respektlosigkeit, die die Juroren so noch nie erlebt hatten und die bis heute zu den denkwürdigsten GNTM-Momenten gehört. Der Rauswurf war ihr dadurch sicher.

Fernseh-Erfahrung: Was hat Tessa noch vor GNTM gemacht?

Schon vor ihrer Teilnahme an GNTM liebte Tessa das Rampenlicht. Mit 13 Jahren wurde sie von einem Modelscout entdeckt, es folgten Fotoshootings für diverse Magazine und Auftritte im deutschen Trash-TV. Vor der Kamera stand sie beispielsweise für das RTL-Format "Mitten im Leben" oder die RTL2-Sendung "Frauentausch".

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Karriere: Was hat Tessa nach "Germany's Next Topmodel" gemacht?

Auch nach dem Aus bei "Germany's Next Topmodel" sorgte Tessa weiter für Schlagzeilen. Zum Beispiel mit ihrer berüchtigten Bratpfannen-Attacke: Als Teilnehmerin der "Model-WG" attackierte sie 2010 Mitbewohnerin Sarah Knappik in einem Wutanfall mit einer Pfanne. Daraufhin flog Tessa aus der Sendung. 2011 belegte sie bei "Die Alm" den siebten Platz. Beim Sat. 1 "Promiboxen" (2013) kam ihr das Aggressionspotenzial zugute – sie gewann das Match gegen Nadja Abd el Farrag.

Beim "Sat.1-Promiboxen" im Jahr 2013 ging Tessa Bergmeier als Siegerin gegen Nadja abd el Farrag hervor. © imago/Future Image

Mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp hatte es Tessa Bergmeier dann endgültig in den Trash-Olymp geschafft: 2023 mischte sie die 16. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auf. Bereits in der ersten Folge sorgte sie für den ersten großen Zoff unter den Kandidaten. Nach einem Streit offenbarte sie im Dschungelcamp, dass sie an einer bipolaren Störung leide und deshalb zu 60 Prozent behindert sei.

2023 nahm Tessa Bergmeier den Flieger nach Australien. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" musste sie als dritte Kandidatin die Segel streichen. © imago/STAR-MEDIA

Rechtsstreit nach "Sommerhaus der Stars": Tessa Bergmeier vs. Tobias Pankow

Ihre Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" 2024 endete für Tessa Bergmeier nicht nur in einer Trennung von ihrem Liebsten. Die überzeugte Veganerin kritisierte im Haus den Fleischkonsum der anderen Teilnehmer und warf schließlich dem Jäger Tobias Pankow (damals Partner von Sarah Kern) vor, ein "Mörder" zu sein. Pankow zog daraufhin Konsequenzen und forderte einen Schadensersatz von 50.000 bis 100.000 Euro. Der Fall landete vor dem Landgericht Hamburg – ein finales Urteil steht bis heute aus. Es bleibt spannend, ob und wie Tessa Bergmeier im "Promi Big Brother"-Container anecken wird.