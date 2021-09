Teilnehmer bei "#CoupleChallenge": Wer sind die prominenten Paare

Bald startet wieder die Trash-Show "#CoupleChallenge" auf dem Streaming-Dienst TVNow. Wer ist dieses Mal dabei und woher kennt man die Kandidaten?

Vergangenes Jahr sorgten einige Promis bei "#CoupleChallenge" für trashige Unterhaltung. Vor allem Ex-DSDS-Sänger Daniele Negroni löste aufgrund seiner Wutausbrüche zahlreiche Negativschlagzeilen aus. Jetzt folgt eine weitere Staffel mit mehr oder minder bekannten VIPs.

Waren 2020 mit Prinzessin Xenia von Sachsen, Melody Haase und Siria Campanozzi zumindest noch Z-Promis vertreten, fragt man sich bei der neuen Ausgabe zurecht: Wer sind eigentlich die Teilnehmer?

Kandidaten bei "#CoupleChallenge" 2021: Woher kennt man die Paare?

Marco Cerullo und Christina Grass: Das Paar lernte sich bei "Bachelor in Paradise" kennen und lieben. Marco Cerullo schaffte es danach sogar bis ins Dschungelcamp 2019.

Cedric Beidinger und Gina Beckmann: Beide waren 2020 Teil der 13. Staffel von "Big Brother". Cedric Beidinger macht vor allem als attraktives Beiwerk von Claudia Obert von sich reden.

Valdrina und Valdet Haziri: Das Paar ist im Reality-TV bislang noch nicht in Erscheinung getreten. Allerdings haben sie auf Instagram eine große Fangemeinde mit über 100.000 Followern.

Christin Okpara und Walentina Doronina: Die beiden Frauen treten als Freundinnen-Paar auf. Christin kennt man durch "Are you the One?", Walentina war ebenfalls bei "Are you the One?" und "Ex on the Beach" zu sehen.

Marlisa und Fabio de Pasquale traten gemeinsam bei "Temptation Island" an. Fabio ist auch als Trainer der Männerstripper "SixxPaxx" bekannt.

Julian Benz und Isi Glück sind Ballermannsänger, die gemeinsam den Song "Für immer Mallorca" herausgebracht haben. Isi Glück war bereits in Beträgen von "taff" an der Seite von Marion "Krümel" Pfaff zu sehen.

Maria Lo Porto und Tim Rasch sind ebenfalls als Freunde-Paar in der Show dabei. Beide spielen in der Reality-Show "Köln 50667" mit.

Wann startet die neue Staffel "#CoupleChallenge"?

Die Trash-Show wird, wie bereits die erste Staffel, auf dem Streaming-Dienst TVNow ausgestrahlt. Ab dem 16.9.2021 kann man die VIP-Kandidaten bei den Spielen beobachten. Als Gewinn winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro.