Tanga-Patzer bei Stefanie Giesinger? Model wehrt sich gegen Kritiker

Auf Instagram gibt Stefanie Giesinger Einblick, was sie drunter trägt. Das scheint einigen Fans etwas zu viel zu sein, die gegen die ehemalige GNTM-Gewinnerin austeilen. Doch das Model wehrt sich.

Plateauschuhe, bauchfreie Tops, überdimensionale Daunenjacken und Hüfthosen - die Neunziger Jahre feiern ein modisches Comeback. Das weiß auch Stefanie Giesinger, die in den sozialen Medien gerne mal Trends setzt. Doch dabei liefert sie sich auch einen Fashion-Fauxpas - zumindest wenn es nach ihren Kritikern geht.

Stefanie Giesinger lässt Tanga hervorblitzen

Die Gewinnerin der Modelshow "Germany's Next Topmodel" von 2014 hat auf Instagram über vier Millionen Follower. Da kann man es offensichtlich nicht jedem recht machen. Für ein aktuelles Foto, auf dem Stefanie Giesinger ihren Tanga prominent in Szene setzt, erntet sie neben viel Lob auch Kritik.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Fan kritisiert Stefanie Giesinger: "Bisschen provokativ"

"Ist es aktuell wieder in, dass man den String Tanga sehen kann", will ein Fan wissen. Auch ein weiterer fragt nach und schreibt zu dem Bild: "Muss man den Tanga so weit hochziehen? Bisschen provokativ, oder?"

Doch das lässt sich Stefanie Giesinger nicht gefallen und reagiert in ihrer Story darauf: "Wenn du dich von zwei Streifen provoziert fühlst, ist das dein Problem, nicht meins." Das Model scheint sich von kritischen Kommentaren nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.