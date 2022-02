Steuerfahndung Graz spürt Jimi Blue Ochsenknecht auf: "Radikales Einschreiten"

Während den Dreharbeiten zur neuen Reality-Serie "Diese Ochsenknechts" spüren zwei Grazer Steuerfahnder den Ochsenknecht-Sohn Jimi Blue auf. Er soll einen hohen Schuldenberg angehäuft und Gelder nicht gezahlt haben. Es bestehe der Verdacht der Steuerflucht, deshalb das radikale Einschreiten.

Sie wollten den Geburtstag von Familienoberhaupt Natascha Ochsenknecht feiern, als es plötzlich an der Tür läutete. Die beliebte deutsche Promi-Familie weilte im Sommer 2021 auf dem elterlichen Bauernhof von Nino, dem Verlobten von Cheyenne Ochsenknecht, in der Nähe von Graz.

Zwei österreichische Steuerfahnder leisteten den deutschen Behörden Hilfe, um Jimi Blue Ochsenknecht aufzuspüren. Er soll einen hohen Schuldenberg angehäuft haben. Es geht um eine offene Steuerschuld und um versäumte Fristen. Außerdem "besteht der Verdacht der Steuerflucht", so der Steuerfahnder, weil sich der Ochsenknecht-Sohn im Ausland aufhalte. "Deswegen unser radikales Einschreiten." Jimi Blue Ochsenknecht habe Schriftsachen vom Finanzamt Berlin und Hannover offenbar ignoriert, heißt es weiter.

Natascha Ochsenknecht ist entsetzt: "Nicht so laut!"

Mutter Natascha Ochsenknecht zeigte sich schockiert und entsetzt zugleich. Die Kameras liefen weiter. Zu Nino, dem Schwiegersohn in spe, sagte sie: "Nicht so laut! Echt jetzt?" Und weiter: "Was ist denn das für ein Schwachsinn? Das kann ja nicht sein!?"

Über sechs Monate ließ sich die Familie von TV-Kameras begleiten – für ihre neue Reality-Sendung "Diese Ochsenknechts" (ab 21.2., Sky). Wie ernst es die Steuerfahndung Graz meinte, wurde schnell deutlich: "Wir müssen jetzt, augenblicklich diese Steuerschuld einheben." Am Gartentor sagte der Steuereintreiber zu Jimi Blue Ochsenknecht: "Falls der Betrag im Haus nicht vorhanden ist, müssen Sie uns begleiten."

Auch der PR-Agent der Ochsenknechts war bei der Geburtstagsfeier anwesend, eilte ebenso zum Gartentor und trat vor die Kamera. Er merkte an, dass Kooperationspartner von Jimi Blue Ochsenknecht zurückweichen könnten, wenn sie den Eindruck hätten, er würde Gelder unterschlagen. "Das kann eine Sache sein, die Jimi für immer zerstören wird."

Was sagt Jimi Blue Ochsenknecht zum Vorfall?

Und wie reagierte Jimi Blue Ochsenknecht auf den Vorfall und das Erscheinen der Steuerfahndung Graz? Er dürfe nicht über offene Verfahren sprechen, sagte er zu Sky. "Ich dachte, vielleicht habe ich ja Glück und verdiene jetzt genug, dann kann ich das selbst klären." Wie die Sache ausging und ob Jimi Blue mit den Behörden kooperierte, erfahren die TV-Zuschauer ab dem 21. Februar in "Diese Ochsenknechts" auf Sky.