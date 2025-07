Tag zwei in Wimbledon: Cate Blanchett, Russell Crowe & Co. am Platz

Am zweiten Tag der Wimbledon Championships gaben sich Schauspielerin Cate Blanchett, ihr Kollege Russell Crowe und weitere internationale Stars am Centre Court die Ehre.

Spiel, Satz und Promi: An Tag zwei in Wimbledon füllten sich die Ränge am Centre Court erneut mit zahlreichen Stars. Die 56-jährige Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett besuchte am Dienstag etwa mit ihrer Mutter June das prestigeträchtige Tennisturnier und fieberte mit. Auch der "Gladiator"-Star Russell Crowe (61) verfolgte mit seiner Partnerin Britney Theriot das Geschehen - wenn er sich von den Augen seiner Liebsten abwenden konnte.

In der sogenannten Royal Box nehmen nur geladene Gäste wie Mitglieder der Königsfamilie oder Promis Platz. Die exklusive Tribüne wird seit 1922 für die Unterhaltung von Freunden und Gästen von Wimbledon genutzt und verfügt über 74 Plätze. Am Dienstag wurden die begehrten Sitze also unter anderem mit Hochkarätern aus Hollywood belegt.

Noch mehr Hollywood in Wimbledon

Die Schauspielerin Rebel Wilson (45) kam mit ihrer Ehefrau Ramona Agruma zum zweiten Wimbledon-Tag und postete ihren Besuch . Sie beschrieb das Ganze als "epischen Tag in der Royal Box". Raff Law, der Sohn von Schauspieler Jude Law (52), turtelte mit seiner Freundin Rosa Ramirez auf den Promi-Rängen und spendete den beiden bei der heutigen Hitze mit einem Mini-Ventilator frische Luft. Die "Der Grüffelo"-Schöpferin, Schriftstellerin Julia Donaldson (76), gesellte sich mit ihrer Schwiegertochter Christine auf die Tribüne.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Tag eins startete mit einem Comeback

Zum Start der diesjährigen Wimbledon Championships am Montag beehrte Prinzessin Beatrice (36) als erster britischer Royal die Sportveranstaltung. Die Tochter von König Charles' (76) Bruder Prinz Andrew (65) kam in Begleitung ihrer Mutter Sarah "Fergie" Ferguson (65). Für Fergie soll es laut britischer Berichte der erste Wimbledon-Besuch nach rund 24 Jahren sein. Sarah Ferguson besuchte einst gerne zusammen mit der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997) das Tennis-Spektakel.