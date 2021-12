Sylvie Meis zu sexy für Weihnachten? So heiß posiert sie vor geschmücktem Christbaum

In der kalten Jahreszeit ist Sylvie Meis offenbar ganz heiß geworden. Die Moderatorin posiert knapp bekleidet vor ihrem Christbaum. Etwas zu sexy für Weihnachten?

Noch zehn Tage bis Heiligabend und die Promis haben bereits ihr Lieblingsmotiv für ihre weihnachtlichen Instagram-Grüße gefunden: der heimische Christbaum. Während es Influencerin Chiara Ferragni oder TV-Star Daniela Katzenberger eher etwas besinnlich angehen, setzt Sylvie Meis auf Sexyness.

So sexy präsentiert sich Sylvie Meis zur Weihnachtszeit

"Es ist die schönste Zeit des Jahres", schreibt die Moderatorin auf Instagram. "Heute hatte ich endlich die Zeit, meinen Weihnachtsbaum aufzustellen." Neben der weiß geschmückten Tanne präsentiert sich Sylvie Meis in einem schwarzen Minikleid und lässt tief blicken. Der Christbaum wird bei diesem Anblick definitiv zur Nebensache:

Fans feiern sexy Sylvie Meis: "Du siehst spektakulär aus"

Ihren Fans scheint die heiße Präsentation der Weihnachtstanne definitiv zu gefallen. "Du strahlst noch schöner als der tolle Baum", schreibt ein Follower dazu. "Sylvie, du siehst hypnotisierend aus! In diesem Kleid siehst du spektakulär aus", kommentiert ein weiterer Fan.

Jedoch sind nicht alle vom Foto mit dem Christbaum angetan. "Es ist alles so künstlich und gestellt und kontrolliert, schade", erklärt ein Kritiker in den Kommentaren. Auch ihr Aussehen wird von einem Follower beanstandet: "Ach du Schei**, sieht die mittlerweile übel aus, sie war mal so hübsch."

Doch die Mehrheit findet Sylvies Look einfach nur atemberaubend. Auch Promifreunde wie Ina Aogo und Ann-Kathrin Götze feiern Sylvie Meis als sexy Weihnachtsengel und hinterlassen Flammen-Emojis.