Süßer Geburtstagsgruß für Boris Becker: Wie ist das Verhältnis zu Ex Lilly?

Lilly Becker gratuliert ihrem Ex Boris via Instagram mit vielen Herzchen zum Geburtstag. Verstehen die beiden sich wieder besser? Wie ist das Verhältnis des Ex-Paares Becker?

Es begann als große Liebe und endete mit gegenseitigen Vorwürfen. Boris und Lilly Becker haben sich 2018 getrennt. Seitdem ist einige Zeit vergangen. Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden aktuell?

Lilly gratuliert Ex Boris Becker zum Geburtstag

Am Sonntag feierte Boris Becker seinen 53. Geburtstag. Unter den Gratulanten war auch seine Ex Lilly, die einen süßen Schnappschuss der Tennis-Legende mit dem gemeinsamen Sohn Amadeus auf Instagram postete.

"Happy Birthday to @borisbeckerofficial", schreibt die Ex von Boris zu dem Foto und untermalt ihre Nachricht mit vielen Herzchen-Smileys.

Von der süßen Nachricht war das prominente Geburtstagskind offenbar so begeistert, dass er es in seiner Instagram-Story repostete. In einem kurzen Clip bedankt sich Boris Becker für die zahlreichen Glückwünsche und sagt: "Ich bin überwältigt, ich bin sprachlos über all meine Geburtstagswünsche heute. In diesen schweren Zeiten ist es gut zu wissen, dass da draußen Freunde sind, dass man sich geliebt und respektiert fühlt."

"Hassliebe" zwischen Boris und Lilly Becker

Vor wenigen Wochen war Lilly Becker zu Gast in der TV-Show "Grill den Henssler" und sprach dabei auch über die Beziehung zu Ex Boris. Gibt es zwischen dem ehemaligen Promi-Paar eine Hassliebe? "Eine Liebe, unbedingt. Aber ab und zu ist es Hass. Das geht zusammen", erklärte das niederländische Model im Gespräch mit Laura Wontorra.

Nach Streitereien und Funkstille hat Lilly Becker im Juni ein Bild von Boris auf Instagram gepostet und ihm öffentlich zum Vatertag gratuliert.

Wie ist das Verhältnis von Boris und Lilly Becker aktuell?

Die netten Postings und Nachrichten von Lilly Becker an ihren Ex Boris lassen vermuten, dass die beiden ihren gegenseitigen Groll mittlerweile beseitigt haben. Aus Liebe zu Amadeus musste das ehemalige Paar offenbar lernen, vernünftig miteinander umzugehen. "Wir haben den großartigsten Sohn miteinander, den wir beide über alles lieben! Das wird uns immer verbinden", sagt Lilly im Gespräch mit " ".

Ist Lilly Becker bereit für eine neue Beziehung?

Bereit für Dates sei sie momentan noch nicht, wie Lilly Becker in der Show "Grill den Henssler" erzählte. Vielleicht kommt im nächsten Jahr eine neue Liebe? "Ich glaube, ich warte ab bis 2020 vorbei ist und dann kommt etwas Neues." Die Corona-Zeit will Lilly Becker vor allem mit ihrem Sohn Amadeus verbringen. "Ich bleibe zu Hause mit meinem Kind und mache Urlaub zu Hause."