Anna Ermakova verkleidet sich als First Lady Melania Trump

Lange Haare, schwarzes enggeschnittenes Kleid und aufgespritzte Lippen: So zeigt sich Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker, auf ihrem Instagram-Profil und sieht damit Melania Trump zum Verwechseln ähnlich.

Model und Becker-Tochter Anna Ermakowa zeigt sich in neuem Look - ohne ihren typischen Lockenkopf.

Das Dekolleté ist tief, das Kleid eng und die Haare lang: "Call me Melania", also "Nenn' mich Melania", schreibt die Tochter von Boris Becker unter ihrem neuen Instagram-Post. Dieser Zusatz wäre gar nicht notwendig, denn auch so ist die 20-Jährige der amtierenden First Lady wie aus dem Gesicht geschnitten.

Anna Ermakova zeigt sich als Trumps Ehefrau

Sonst bekannt für ihren roten Lockenschopf, zeigt sich das Model hier von einer neuen Seite. Aber warum eigentlich? Für das diesjährige Halloween hat sich Anna Ermakova augenscheinlich Melania Trump als Verkleidung ausgesucht. In London, dort wo die Tochter von Boris Becker und dessen früherer Affäre Angela Ermakova wohnt, wird an Halloween offensichtlich mehr verlangt als ein einfaches Hexen- oder Gespensterkostüm.

Melania-Trump-Look kommt bei Fans an

Immerhin sind Melania und Anna beide Models und wohnen jeweils in einem englischsprachigen Land: Da sind schon ein paar Gemeinsamkeiten zu entdecken. Zwar liegen 30 Jahre Altersunterschied zwischen der Ehefrau von Donald Trump und Anna Ermakova, aber die Fans der 20-jährigen Becker-Tochter sind vom Look trotzdem begeistert. Besonders die langen glatten Haare scheinen anzukommen.

Ermakova postete direkt noch ein zweites Bild des Kostüms mit ihrer Freundin. Die Bildunterschrift: "Donald Trump Halloween Murder Mystery".