Stilvoller Auftritt: Carole und Michael Middleton glänzen in Wimbledon

Während Prinzessin Kate selbst noch nicht in Wimbledon war, haben jetzt ihre Eltern einen stilvollen Auftritt hingelegt. Zum achten Tag des berühmten Tennisturniers erschienen Carole und Michael Middleton in gedeckten Farben.

Carole (70) und Michael Middleton (76) haben beim renommierten Tennisturnier in Wimbledon einen souveränen Auftritt hingelegt. Die Eltern von Prinzessin Kate (43) erschienen am Montag ohne ihre Tochter im "All England Lawn Tennis and Croquet Club" und zeigten dabei ihr Gespür für eine angemessene Tennis-Garderobe.

Neutrale Töne beim Tennismatch

Carole Middleton wählte ein bodenlanges Kleid mit braunen und beigen Längsstreifen im angesagten Drop-Waist-Look mit tief angesetzter Taille. Dazu kombinierte sie braune Sandalen und eine schlichte weiße Handtasche. Michael Middleton ergänzte das sommerliche Outfit seiner Frau mit einem klassischen Anzug in Beige. Sein Look wurde durch ein blaues Hemd und eine blau-weiß gepunktete Krawatte abgerundet.

Die Middletons dürfen sich am achten Tag des Turniers auf ereignisreiche Matches freuen: Novak Djokovic trifft auf dem Centre Court auf den Australier Alex de Minaur, gefolgt von einem Match zwischen Mirra Andreeva und Emma Navarro. Den Abschluss bildete die Begegnung zwischen dem amtierenden Weltranglistenersten Jannik Sinner und Grigor Dimitrov. Weil sie durch die Hochzeit ihrer Tochter Kate mit Prinz William (43) zum erweiterten Familienkreis von König Charles III. (76) gehören, dürfen Carole und Michael Middleton in der Royal Box Platz nehmen.

Prinzessin Kates Auftritt steht noch aus

Prinzessin Kate selbst hat das diesjährige Turnier in Wimbledon bislang noch nicht besucht - dabei ist sie bekennender Tennisfan und Schirmherrin des Clubs, der die Championships ausrichtet. Sie wohnt dem Event traditionell jedes Jahr bei; 2024 war sie gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (10) und ihrer Schwester Pippa Matthews (41) vor Ort. Es war ihr zweiter öffentlicher Auftritt nach Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung.

Ob sie in diesem Jahr erneut persönlich erscheinen wird, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Erst vor wenigen Tagen hatte der Palast ihre Teilnahme am berühmten Pferderennen in Ascot nach vorheriger Zusage kurzfristig doch noch abgesagt. Dafür besuchte Carole Middleton das Event gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter Alizée Thevenet, der Ehefrau von Kates Bruder James Middleton (38).

Wimbledon findet dieses Jahr noch bis zum 13. Juli in London statt. Als einzige verbliebene deutsche Spielerin steht Laura Siegemund (37) am Dienstag im Viertelfinale. Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev (28) schied überraschend bereits in der ersten Runde aus.