Stephanie von Pfuel verkündet Trennung von Freund Edmont: "Hat leider nicht funktioniert"

Nach vier Jahren Beziehung hat die Liebe bei Stephanie von Pfuel und ihrem Freund Edmont Fokker van Crayestein nicht mehr ausgereicht, das Paar hat sich getrennt. Die Kaffee-Gräfin blickt trotz Liebes-Aus positiv in die Zukunft.

2018 lernte Stephanie von Pfuel den niederländischen Geiger Edmont Fokker van Crayestein kennen und lieben. Doch jetzt hat die Kaffee-Gräfin die Trennung von ihrem Lebenspartner verkündet und auch über die Gründe für das Liebes-Aus gesprochen.

Liebes-Aus bei der Kaffee-Gräfin Stephanie von Pfuel: "Hat leider nicht funktioniert"

Vier Jahre waren die 61-Jährige und der Musiker ein Paar. Gemeinsam durchlebten sie schwierige Zeiten, wie den Tod von Stephanie von Pfuels Sohn Karl "Charly" Bagusat, der bei einem schweren Unfall 2019 in Berlin ums Leben kam. Trotzdem habe die Liebe am Ende nicht mehr ausgereicht, wie die Kaffee-Gräfin im Gespräch mit "Bunte" verriet: "Mit meinem letzten Partner Edmond hat es leider nicht funktioniert, wir sind seit einigen Monaten getrennt."

Stephanie von Pfluel spricht über Gründe der Trennung von Freund Edmont

Edmont Fokker van Crayestein und Stephanie von Pfuel führten eine Fernbeziehung. Während die Gräfin in ihrem Familienschloss in Tüßling lebt, verbrachte ihr Ex-Freund berufsbedingt viel Zeit in den Niederlanden. Durch die Corona-Krise sei es zunehmend schwieriger geworden, die Liebe aufrechtzuerhalten. "Daraus haben sich Konflikte ergeben, das war zu viel für unsere Beziehung", sagt die 61-Jährige dazu.

Neues Single-Leben für Stephanie von Pfuel: "Ohne Mann fehlt mir nichts"

Stephanie von Pfuel hat keine Angst davor, ihr Leben zukünftig ohne einen Mann an ihrer Seite zu führen. "Mit über 60 Single zu sein, stresst mich nicht. Ohne Mann fehlt mir nichts. Ich bin es gewohnt, mein Leben allein zu gestalten."