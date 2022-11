Alfons Schuhbeck plant keine Revision: Wann muss der Star-Koch ins Gefängnis?

Wegen Steuerhinterziehung ist Alfons Schuhbeck zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Der Münchner Gastronom will offenbar nicht gegen das Urteil in Revision gehen.

Alfons Schuhbeck hatte sich an den Kassen seiner Restaurants "Orlando" und "Südtiroler Stuben" bedient und dadurch über zwei Millionen Euro am Fiskus vorbeigeschleust. Vor Gericht wurde der Promi-Koch vergangene Woche (27. Oktober) für schuldig befunden und zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verdonnert. Dagegen könnte er jedoch noch in Revision gehen.

Gefängnisstrafe für Alfons Schuhbeck: Wird er nicht gegen das Urteil vorgehen?

Nach Informationen der " " will Alfons Schuhbeck gegen das Urteil keine Rechtsmittel einlegen. Das würde bedeuten, dass er die Freiheitsstrafe akzeptiere und bald ins Gefängnis müsse. Das Landgericht München I bestätigte am Mittwoch (2. November), dass bislang weder die Staatsanwaltschaft noch Alfons Schuhbecks Verteidiger einen Antrag auf Revision eingereicht haben.

Der Star-Koch und sein Anwaltsteam sollen sich jedoch noch nicht final entschieden haben. Auf Anfrage der Deutschen Presseagentur teilt ein Sprecher von Schuhbecks Anwälten mit, dass er über den Entschluss, ob Rechtsmittel eingelegt werden sollen, informieren werde, "wenn sie gefallen ist".

Ohne Revision: Wann müsste Alfons Schuhbeck ins Gefängnis?

Wenn Alfons Schuhbeck das Urteil tatsächlich akzeptieren würde, wäre er rechtskräftig verurteilt und müsse damit seine Gefängnisstrafe antreten – allerdings nicht sofort. Frühestens Mitte Januar 2023 soll sich der Münchner Star-Koch dann in der JVA Landsberg einfinden. Wie sein künftiger Alltag hinter Gittern aussehen wird, lesen Sie hier.