Fotos aus dem Gefängnis: Der neue Alltag von Alfons Schuhbeck in der JVA Landsberg

Alfons Schuhbeck ist für Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden – jetzt hat der Koch seine Haftstrafe in der JVA Landsberg angetreten. Wie sehen die Zellen aus? Was erwartet Schuhbeck im Knast? Wie wird der Alltag hinter Gittern aussehen?

Das Geständnis und die gezeigte Reue hat nichts geholfen. Alfons Schuhbeck muss wegen Steuerhinterziehung in Höhe von über zwei Millionen Euro ins Gefängnis. Das Landgericht München I hat den Star-Koch zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Was erwartet ihn jetzt in der JVA Landsberg?

Alfons Schuhbeck will Verantwortung für seine Fehler übernehmen

Diese Woche hat der Koch seine Haftstrafe in Landsberg angetreten. Vor Gericht wurde bereits deutlich, dass dies keine leichte Zeit für Alfons Schuhbeck werden wird: "Diese Vorstellung macht mir Angst, aber ändert nichts daran, dass ich bereit bin, die Verantwortung für meine Fehler zu übernehmen."

JVA Landsberg: Hier sitzt Alfons Schuhbeck seine Zeit im Knast ab

Der 74-Jährige wurde nicht in der Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim inhaftiert. Er wird seine Gefängnisstrafe in der JVA Landsberg absitzen. Damit ist er nicht der erste Promi in diesem Gefängnis. Von Juni 2014 bis Januar 2015 saß dort auch Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung hinter Gittern, bis er in den offenen Vollzug nach Rothenfeld verlegt wurde.

Alltag hinter Gittern: Was erwartet Alfons Schuhbeck in Gefängnis?

Dass die Zeit im Knast für Alfons Schuhbeck kein Erholungsurlaub werden wird, dürfte klar sein. In einer etwa acht Quadratmeter großen Zelle wird er mit dem Nötigsten ausgestattet. Wie berichtet, startet der Tag in der JVA Landsberg für die Insassen bereits um 5.50 Uhr. Arbeitsbeginn ist um 7 Uhr, Mittagspause von 11 bis 12 Uhr. Aufgrund seines hohen Alters könnte sich der 74-Jährige jedoch davon befreien lassen. Abends schließen sich die Türen bereits um 19 Uhr.

Eine positive Nachricht dürfte die Regelung für Besucher sein. Familie und Freunde können Alfons Schuhbeck laut Besuchszeiten der JVA Landsberg fast jeden Tag aufsuchen. Von Montag bis Donnerstag ist das von 13 bis 15.15 Uhr möglich, donnerstags sogar zusätzlich von 17 bis 19 Uhr. Am Wochenende und Feiertagen ist das Gefängnis ebenfalls von 13 bis 15.15 Uhr für Besucher offen. Lediglich freitags ist ein besuchsfreier Tag.

Auch ein neuer Anwalt konnte Schuhbeck nicht vor der Haft bewahren

Erst im August, nur eine Woche bevor er zu seinem Haftantritt aufgefordert wurde, stellte Schuhbeck einen neuen Anwalt ein. Der Münchner Anwalt Tobias Pretsch, der bereits Uli Hoeneß vertreten hatte, arbeitet jetzt auch für den Koch – auf AZ-Anfrage gab er dazu jedoch noch keine Auskunft.

Grund für den Anwaltswechsel von Berlin nach München war dabei vermutlich einfach die Nähe zur Haftanstalt. Dass Pretsch eine Haftstrafe nicht verhindern könne, war relativ schnell klar. Viel eher wird es jetzt sein Job sein, sich um die Angelegenheiten rund um die Haft zu kümmern, während Alfons Schuhbeck in der JVA Landsberg einsitzt.

Fotos von der Zelle: Einblick in das Gefängnis und die JVA Landsberg

Rustikal eingerichtete Zellen, ein leerer Innenhof und eine Kapelle mit einem Beichtstuhl für die Insassen – das alles findet sich im Inneren der JVA Landsberg, in der Alfons Schuhbeck seine Haftstrafe verbringen muss. Wird er tatsächlich drei Jahre seines Lebens dort verbringen?

Ob Schuhbeck jetzt wirklich seine volle Haftstrafe absitzen muss, oder aufgrund von guter Führung bereits früher entlassen wird, ist aktuell noch unklar. Eines ist jedoch sicher: Der 74-Jährige wird die Inneneinrichtung der JVA wohl noch sehr gut kennenlernen.

