Stephan "Steff" Jerkel und Peggy Jerofke im "Sommerhaus": Woher kennt man das Paar?

Stephan Jerkel, auch Steff genannt, und Peggy Jerofke, sind bei "Das Sommerhaus der Stars" 2021 dabei. Warum sind die beiden eigentlich berühmt? Woher kennt man das Paar?

Im RTL-"Sommerhaus" treten aktuell neben bekannten VIPs wie Jana Pallaske ("Fack ju Göhte"-Star), Mola Adebisi (Ex-VIVA-Moderator) und Lars Steinhöfel ("Unter Uns"-Schauspieler) auch Promis an, die den meisten Zuschauern wohl eher kein Begriff sein dürften. Dazu zählen auch Stephan Jerkel und seine Partnerin Peggy Jerofke. Die AZ hat das Paar mal genauer beleuchtet.

Woher kennt man Stephan "Steff" Jerkel und Peggy Jerofke?

Vor etwa zwölf Jahren wanderten Stephan Jerkel und Peggy Jerofke nach Mallorca aus. Auf der spanischen Insel eröffneten sie über die Jahre mehrere Restaurants, wodurch auch das Reality-TV auf sie aufmerksam wurde. Seit 2014 werden sie in "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" mit der Kamera begleitet. Durch diese Sendung wurden bereits Promis wie Daniela Katzenberger, Danni Büchner oder Konny Reimann bekannt.

Stephan Jerkel beleidigt Freundin Peggy bei "Kampf der Realitystars"

Auch Steff hat durch dieses Reality-Format den Sprung ins Trash-TV geschafft. 2020 war er neben Willi Herren, Georgina Fleur und Johannes Haller in "Kampf der Realitystars" zu sehen. Dort sorgte er vor allem mit einer Aussage über seine eigene Partnerin für Wirbel. "Meine Frau hat einen Hammer-Body. Aber ihr Gesicht ist halt alt."

Aber auch für sein Verhalten anderen VIP-Damen gegenüber wurde er heftig kritisiert. So sorgte seine Aufforderung an Georgina Fleur, sie solle für den TV-Auswanderer an der Stange tanzen, für reichlich Zoff. Vor allem "Köln 50667"-Darstellerin Aurelie Tshamala regte sich über die Aussage auf.

"Steff" Jerkel bei "Das große Promiboxen" verprügelt

Für Kritiker von Stephan Jerkel dürfte es wohl eine Genugtuung gewesen sein, als er 2020 bei "Das große Sat.1 Promiboxen" antrat. Sein Gegner Marcellino Kremers schickte ihn dreimal zu Boden, bevor der Kampf mit einem technischen K.O. beendet wurde.

Haben Stephan Jerkel und Peggy Jerofke Kinder?

Lange Zeit hatten Steff und Peggy einen gemeinsamen Kinderwunsch, der auf natürlichem Wege allerdings nicht in Erfüllung ging. Nachdem sie es zehn Jahre probiert hatten, ein Baby zu zeugen, entschlossen sie sich für eine künstliche Befruchtung.

2018 kam ihre Tochter Josephine zur Welt. Mama und Papa posten seither auf Instagram stolz Fotos ihres Kindes.

Krankheit von Stephan Jerkel: Daran leidet der TV-Auswanderer

Mitten in der Corona-Pandemie ging es Steff Jerkel plötzlich nicht mehr gut. Allerdings hatte er sich nicht mit dem Virus infiziert, sondern klagte über Schmerzen und Herzrasen, wie in einer Folge "Goodbye Deutschland" gezeigt wurde. Ärzte diagnostizierten bei dem TV-Star thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (TTP). Dabei können sich im ganzen Körper kleine Blutgerinnsel bilden. Durch die richtige Behandlung, Ernährung und Sport geht es ihm allerdings wieder besser.

Schock für "Steff" Jerkel. Er leidet an Hautkrebs

Am 12. Oktober 2021 verkündete Stephan Jerkel auf Instagram seinen Fans eine schlechte Nachricht. Der TV-Star leidet an weißem Hautkrebs. "Da es schon so fortgeschritten ist, muss es operiert werden", erklärte er in seiner Story. Seinen Followern rät er, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. "Gebt auf euch acht. Wenn ihr eine Stelle seht, geht hin und wartet nicht zu lange, so wie ich."

Stephan "Steff" Jerkel und Peggy Jerofke bei "Das Sommerhaus der Stars" 2021

Seit dem 5. Oktober sind Stephan Jerkel und Peggy Jerofke bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Sie kämpfen gegen weitere Promi-Paare um den Gewinn von 50.000 Euro.