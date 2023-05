Stefan Mross: Ex Anna-Carina Woitschack geht zur Konkurrenz

Anna-Carina Woitschack tritt am Pfingstsonntag erstmals beim "ZDF-Fernsehgarten" von Moderatorin Andrea Kiewel auf. Es ist die Konkurrenzsendung von "Immer wieder sonntags", die Stefan Mross gewöhnlich präsentiert.

"Ich freue mich auf meine Premiere", kündigt Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ihren Auftritt beim "ZDF-Fernsehgarten" an. Die Ex von Stefan Mross wird an Pfingstsonntag (28. Mai) erstmals in der Unterhaltungssendung zu sehen sein – und auftreten. Nach der Trennung von Mross geht Anna-Carina Woitschack jetzt zu seiner direkten Konkurrentin Andrea Kiewel.

Anna-Carina Woitschack: Lieber Andrea Kiewel als Stefan Mross

Anna-Carina Woitschack präsentiert in Mainz beim "ZDF-Fernsehgarten" ihren Song "Das Beste". Nach einer Probe sagte sie bei Instagram: "Es war schon ziemlich aufregend, mal den 'Fernsehgarten' zu sehen und das Team kennenzulernen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Seitenhieb für ARD-Verantwortliche und Stefan Mross?

Der Schlager-Star gibt stolz bekannt, dass ihr neues Lied "Das Beste" beim "ZDF-Fernsehgarten" TV-Premiere feiern wird. Was überraschend ist, denn noch vor wenigen Monaten hätte Anna-Carina Woitschack ihre neue Musik sicherlich bei "Immer wieder sonntags" vorgestellt. Dieser Schritt könnte als Seitenhieb verstanden werden. Die ARD-Show präsentiert nämlich Stefan Mross, mit dem sie bis Ende 2022 liiert gewesen ist. Zudem war Anna-Carina Woitschack einst selbst als Co-Moderatorin bei "Immer wieder sonntags" in der "Starküche" im Einsatz.

Nach Trennung: Anna Carina-Woitschack feiert Premiere im "ZDF-Fernsehgarten"

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack lernten sich 2016 auch bei "Immer wieder sonntags" kennen und lieben. Die blonde Sängerin war damals zu Gast in seiner ARD-Show. Drei Jahre später verlobten sich beide in einer Sendung von Florian Silbereisen. 2020 heiratete das Paar.

Mittlerweile haben Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack neue Partner. Der Moderator liebt ausgerechnet die einst beste Freundin von Anna-Carina Woitschack. Gemeinsam mit Eva Luginger will Mross jetzt einen Neustart wagen – nach all den Schlagzeilen.

Neuer Freund: Anna-Carina Woitschack liebt Daniel

Anna-Carina Woitschack ist auch wieder verliebt. Ihr neuer Freund heißt Daniel, ist nicht in der Showbusiness zu Hause, sondern Key-Account-Manager in der Versicherungsbranche.

Zu RTL sagte die Sängerin: "Wir haben uns via Social-Media kennengelernt – man hat hin und her geschrieben, der Kontakt wurde dann immer mehr. Wir haben einfach gemerkt, dass wir menschlich und privat sehr viele Parallelen haben und sehr viele Gemeinsamkeiten und es war eine sehr schöne Zeit. Wir haben eigentlich über Wochen geschrieben und uns dann irgendwann getroffen."

Der Auftritt beim "ZDF-Fernsehgarten" am 28. Mai ist für Anna-Carina Woitschack eine großartige Möglichkeit, ihre Musik einem noch größeren Publikum zu präsentieren. Die Sendung wird von Millionen Zuschauern verfolgt und bietet eine fantastische Bühne für Künstler aus verschiedenen Genres.

Einst gemeinsam bei "Immer wieder sonntags": Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross © BrauerPhotos

"Immer wieder sonntags" fällt an Pfingsten aus

Stefan Mross wird am Pfingstsonntag übrigens nicht parallel zum "ZDF-Fernsehgarten" senden. In dieser Woche wird kein "Immer wieder sonntags" ausgestrahlt. Der Grund: Die ARD zeigt am Feiertag einen Gottesdienst aus Mannheim.

Anna-Carina Woitschack bei "Starküche" von "Immer wieder sonntags" aussortiert

Ursprünglich präsentierte Anna-Carina Woitschack bei "Immer wieder sonntags" auch die Rubrik "Starküche". Doch nach dem Ehe-Aus entschied man, dass die Ex von Stefan Mross nicht mehr als ARD-Moderatorin im Einsatz ist. Aber ganz auf Anna-Carina Woitschack müssen die Fans nicht verzichten: Der Schlager-Star wird am 23. Juli bei "Immer wieder sonntags" zu Gast sein.