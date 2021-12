Statt Sandringham: Queen bleibt an Weihnachten in Windsor

Eigentlich verbringt Queen Elizabeth II. die Festtage auf ihrem Landsitz in Sandringham. Doch wegen der sich vor allem in Großbritannien rasend schnell verbreiteten Omikron-Variante soll sie in Windsor bleiben.

20. Dezember 2021 - 20:25 Uhr | AZ/dpa