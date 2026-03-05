Star-Autorin spricht über Psychopharmaka-Lüge bei GNTM: "So weit kommt's noch"

Ildikó von Kürthy zog in Heidi Klums Show "Germany's Next Topmodel" die Reißleine. Die Star-Autorin packt jetzt über Forderungen aus, denen sie sich nicht beugen wollte. Von Kürthy zeigt sich kritisch und fällt ein klares Urteil.

Am 11. Februar startete die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben. Auch dieses Jahr wird Chefin Heidi Klum (52) neben einem weiblichen auch einen männlichen Sieger küren. Beim Casting für die Frauen versuchte Bestseller-Autorin Ildikó von Kürthy (58) ihr Glück – und konnte Klum mit ihren Qualifikationen als Best-Ager-Model überzeugen. Von Kürthy schaffte es in die nächste Runde, doch sie entschied sich für einen freiwilligen Ausstieg. Was waren die Gründe?

Ildikó von Kürthy über GNTM-Aus: "Hätte Extrawurst für mich machen müssen"

"Die Sendung hätte sich mir anpassen müssen. Ich wäre nicht knutschend in Unterwäsche mit einem jungen Mann im Boot gesessen. Natürlich nicht", so von Kürthy im Podcast " ". Die 58-Jährige fällt ein klares Urteil: "Das ist nicht mehr angemessen für ein Best-Ager-Model."

Stellt sie damit Heidi Klums Aufgabenstellungen bei GNTM infrage? Von Kürthy ist sich jedenfalls sicher, dass sie die Forderungen in der Show nicht hingenommen hätte. "Entweder wäre ich sehr schnell rausgeflogen, weil ich das nicht mitgemacht hätte, oder man hätte eine Extrawurst für mich machen müssen, was ich angemessen finde."

Auch verrät von Kürthy, ihre Familie sei nicht begeistert von ihrer GNTM-Teilnahme gewesen: "Ich hab zwei pubertierende Söhne, die wollten nicht unbedingt, dass ihre Mutter sich halbnackt über New York von einem Helikopter abseilen lässt."

Ildikó von Kürthy nahm an der diesjährigen Staffel von "Germany's Next Topmodel" teil. © imago/Future Image

Medikamenten-Liste bei GNTM eingefordert: Star-Autorin greift zur Lüge

Im Podcast gibt Ildikó von Kürthy einen Einblick hinter die Kulissen von "Germany's Next Topmodel". Viele TV-Zuschauer wissen womöglich nicht, dass sich die Kandidaten psychologischen Eignungstests unterziehen müssen. Ein solches Verfahren ist bei vielen Realityshows inzwischen üblich. Von Kürthy erzählt, sie sei einem Psychologen "online zugeschaltet" gewesen – dieser habe ihren "mentalen Zustand" einschätzen sollen. "Das war nicht am Set. Er prüfte die Kandidatinnen, bevor sie in die Villa einzogen, auf ihre psychische Stabilität. [...] Die Kandidatinnen wurden geprüft auf Herz und Nieren." Die Star-Autorin verrät: "Vorher hätte ich angeben sollen, was ich alles an Medikamenten nehme. Da hab ich selbstverständlich gelogen."

Die AZ hat bei ProSieben nachgehakt – aus welchem Grund sollen die Kandidaten Auskunft über ihre Arznei geben? "Germany's Next Topmodel"-Sprecherin Tina Land erklärt: "Im Vorfeld der GNTM-Produktion werden viele Dinge abgefragt, um das Wohlbefinden der Models im Verlauf der Dreharbeiten bestmöglich sicherstellen zu können."

Ildikó von Kürthy uneinsichtig: "So weit kommt's noch"

Ildikó von Kürthy zeigte sich kritisch. Für die 58-Jährige sei nicht infrage gekommen, ihre persönliche Medikamenten-Liste offenzulegen: "So weit kommt's noch, dass ich einem deutschen Privatsender sage, was ich für Psychopharmaka nehme." Die Autorin hielt sich ProSieben gegenüber also verschlossen. In ihrem Buch "Alt genug" macht von Kürthy jedoch kein Geheimnis daraus, dass sie Antidepressiva zur Bewältigung von Ängsten eingenommen hat. Darin kritisiert sie die Scham, die oft mit der Einnahme psychischer Medikamente verbunden ist.