Spott für Nathalie Volk: Sam Dylan macht sich über künstliche Zähne lustig

Dass Miranda DiGrande alias Nathalie Volk bei ihrem Lächeln auf künstliche Zähne setzt, ist kein Geheimnis. Jetzt wirbt die ehemalige GNTM-Beauty sogar für Veneers zum Aufstecken und wird dafür von TV-Star Sam Dylan veräppelt.

Einmal so ein hollywoodreifes Lächeln präsentieren wie die großen Stars – laut Nathalie Volk ist das jetzt für jeden möglich. Das Model, bekannt aus "Germany's Next Topmodel, wirbt aktuell für eine Veneer-Schiene. Von einem Promi-Kollegen erntet sie dafür jede Menge Spott.

"Karnevalsschrott": Sam Dylan lacht über Nathalie Volk

Sam Dylan teilt in seiner Instagram-Story gegen Nathalie Volk, die sich auch Miranda DiGrande nennt, aus und verlinkt ihr Werbevideo in seiner Instagram-Story. "Warum musst du Leuten einen Karnevalsschrott andrehen", poltert er gegen das Ex-GNTM-Model. Die Veneer-Schiene bezeichnet er dabei als "Plastikzähne".

In ihrem Video setzt Natalie Volk die künstlichen Zähne selbst ein, was Sam Dylan noch mehr zum Lachen und auf eine Idee bringt. Er will einen Selbstversuch wagen, wie er ankündigt: "Ich muss mir das einfach bestellen, wenn wirklich 'Weltstars' wie Georgina Fleur, Melanie Müller und jetzt Miranda DiGrande..., da muss ja irgendwas dran sein. [...] Ich will testen, wie schlecht die wirklich sind."

Natalie Volk: Hollywoodreifes Zahnpasta-Lächeln

Mit Veneers kennt sich Sam Dylan bereits aus, denn er trägt in seinem Oberkiefer selbst die Keramik-Zahnschalen. "Aber nicht, weil ich Bock drauf hatte", betont er. "Sondern weil ich die über die Jahre abgeknirscht habe!" Dabei setze er allerdings eher auf einen natürlichen Look, im Gegensatz zu seiner TV-Kollegin. So sieht Miranda DiGrande alias Nathalie Volk mit ihren künstlichen Zähnen aus:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Vielleicht wird die ehemalige GNTM-Schönheit ihr hollywoodreifes Zahnpasta-Lächeln bald auch wieder im deutschen TV präsentieren. Wie ihr Management vor wenigen Wochen erklärte, will RTL sie für die Show "Let's Dance" 2023 gewinnen.