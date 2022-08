Show-Abbruch für Oliver Pocher: Misslungener Scherz führt zu Sanitäter-Einsatz

Da wollte Oliver Pocher in der neuen Ausgabe von "Grill den Henssler" eigentlich nur lustig sein, doch die Aktion ging nach hinten los. Es kam sogar zum Abbruch der Sendung und Einsatz von Sanitätern. Was ist passiert?

Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn – Oliver Pocher ist ein polarisierender Charakter, dessen Witze nicht bei jedem anzukommen scheinen. Doch auf einen Gag hätte der Comedian bei der neuen Folge von "Grill den Henssler" (Ausstrahlung am 21. August) wahrscheinlich selbst gerne verzichtet. Sogar Sanitäter mussten deshalb anrücken.

Missglückter Gag: Oliver Pocher zieht sich Backpulver durch die Nase

Eigentlich sorgt Oliver Pocher in der Show für reichlich Unterhaltung, liefert sich einen Flirt mit Gloria von Thurn und Taxis und zeigt dafür sogar vollen Körpereinsatz. Auf die Frage des Komikers, wie denn ihr zukünftiger Traumprinz auszusehen habe, antwortet die Fürstin: "Genauso wie Sie! Blond, blauäugig und blöd!"

Diese Ansage will Pocher wohl direkt unter Beweis stellen, denn anders lässt sich seine nachfolgende Aktion kaum erklären: Um Fürstin Gloria zu beeindrucken, zieht er zur Zubereitung der Nachspeise obenrum blank und tobt sich in der Küche aus. Dabei landet nur ein Teil des Backpulvers in der Schüssel, den Rest zieht sich der 44-Jährige in die Nase. "Der alte Gag funktioniert doch immer", witzelt er.

Oliver Pocher verursacht Sanitäter-Einsatz bei "Grill den Henssler"

Doch kurz darauf muss Oliver Pocher feststellen, dass man für eine kleine Pointe nicht unbedingt alles geben muss. Die Folgen der Aktion sind Gestöhne, Schreie, Husten und Würgen. Moderatorin Laura Wontorra eilt zwar zur Hilfe, trotzdem muss die Show abgebrochen werden. Die Zeit für die Zubereitung der Nachspeise wird gestoppt und Pocher von Sanitätern hinter der Kulisse versorgt.

Oliver Pocher braucht nach seinem misslungenen Scherz die Hilfe von Laura Wontorra. © RTL / Frank W. Hempel

Gelohnt haben dürfte sich der Witz mit dem weißen Pulver nicht, denn Gloria von Thurn und Taxis zeigt sich wenig beeindruckt. "Leute, ich habe es mir anders überlegt. Ich kann doch keinen Mann heiraten, der kein Backpulver verträgt", sagt sie dazu.

Wie es Oliver Pocher nach dem Konsum von Backpulver geht und ob er die Sendung "Grill den Henssler" zu Ende bringen kann, sehen Sie am Sonntag, 21. August, ab 20.15 Uhr auf VOX.