Premiere für Peter Maffay: Er zeigt erstmals seinen Sohn Yaris (18)

Wird Peter Maffay bald mit seinem Sohn Yaris auf der Bühne stehen? Der "The Voice of Germany"-Juror hat den 18-Jährigen erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Mit verträumten Blick schaut der 18-jährige Yaris in die Kamera und dürfte damit wohl einige Herzen zum Schmelzen bringen. Ob er das von seinem berühmten Papa Peter Maffay gelernt hat? Der Popstar hat jetzt erstmals seinen Sohn der Öffentlichkeit vorgestellt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sixpack und Tattoos: Sohn von Peter Maffay will Rockstar werden

Auf Instagram hat Yaris zwar "nur" 1.800 Fans (Stand 18. August), das dürfte sich aber bald ändern. Der Promi-Sohn will wie sein Vater Karriere als Musiker machen. "Mein Ziel ist es, als Musiker mein Geld zu verdienen. Mein Vater war schon immer ein Rock'n'Roll-Vorbild für mich", sagte er in einem gemeinsamen Interview mit " ".

Die Posen eines Popstars hat Yaris definitiv schon drauf, wie er in den sozialen Medien beweist. Mit durchtrainiertem Sixpack und Tattoos hat er die besten Voraussetzungen zum Teenie-Schwarm. Beim Styling greift er manchmal auf den Kleiderschrank seines berühmten Vaters zurück. "Ich mag ebenfalls diesen Motorrad-Stil."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Peter Maffay über Sohn Yaris: "Er soll sein Leben selber gestalten"

Yaris lebt seit September bei seinem Vater am Starnberger See. Peter Maffay will sich jedoch nicht zu sehr in die Karriere seines Sohnes einmischen: "Yaris ist alt genug und soll sein Leben selber gestalten", sagte der 72-Jährige. "Ich kann Tipps geben, aber was er daraus macht, ist seine Sache."

Maffay war insgesamt viermal verheiratet. Er hat noch eine adoptierte Tochter aus einer früheren Ehe und eine 2018 geborene Tochter mit seiner aktuellen Partnerin. Yaris lebte vor seinem Umzug nach Bayern bei seiner Mutter auf Mallorca.