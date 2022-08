Neuer Look für Harald Glööckler: Designer lässt sich Haare implantieren

Harald Glööckler ist bekannt für seinen extravaganten Stil. Der Modedesigner hat sich sogar die Kopfhaut tätowieren lassen, um seine Glatze zu verbergen. Jetzt geht er mit neuen Methoden vor, um seine Haarpracht wiederherzustellen.

Mal lang, dann wieder kurz oder sogar oben ohne – Harald Glööckler ist ein wahres Chamäleon, wenn es um sein Haupthaar und sein Aussehen geht. Je nach Lust und Laune verändert er seine Optik und setzte in der Vergangenheit dabei oft auf Toupets. Im Dschungelcamp 2022 präsentierte er sich allerdings ganz uneitel ohne Fifi. Jetzt will der Designer aber doch nachhelfen und wagt sich an eine Haartransplantation.

Für 12.000 Euro: Harald Glööckler will neue Haarpracht

"Wir sind ja alle dem Verfall preisgegeben und es wird ja alles nicht besser", sagt Harald Glööckler gegenüber RTL. In einer Spezialklinik in Dortmund lässt er sich in zwölf Stunden 5.800 Eigenhaarwurzeln vom Hinterkopf verpflanzen, um laut eigener Aussage mit seinem Aussehen zufriedener zu sein. "Ich möchte die Haare so haben, dass ich da gar nicht lange rummachen muss", erklärt der Modeunternehmer weiter. Etwa 12.000 Euro soll die Transplantation kosten.

Harald Glööckler: "Wenn man Schönheit verkauft, muss man das verkörpern"

Doch warum lässt Harald Glööckler die teure Prozedur über sich ergehen? Für ein Mode-Event wolle er seine Optik aufmöbeln, wie er betont. "Es nützt ja nicht, wenn ich da tolle Mode mache und es ist alles perfekt. Ich bin der Meinung, wenn man Schönheit verkauft, muss man Schönheit auch verkörpern." Auf Instagram zeigt die "Hairmedic Privatklinik" erste Bilder der Behandlung.

Die Entscheidung der Haartransplantation bereut Harald Glööckler nicht. "Ich bin froh, dass ich es gemacht habe." Wie das endgültige Ergebnis seiner neuen Frisur aussehen wird, bleibt abzuwarten. Momentan sind bei dem Designer lediglich kleine Stoppeln zu sehen.