Hochzeit bei Florian Weiss: ZDF-Moderator hat Freundin Caroline geheiratet

Florian Weiss ist unter der Haube. Wie der ZDF-Moderator, bekannt aus der Sendung "Volle Kanne", jetzt verraten hat, fand die Hochzeit mit Freundin Caroline bereits im Juli statt. Und auch die Familienplanung schreitet voran.

Romantisches Ja-Wort am Ammersee und keiner hat's mitbekommen: Florian Weiss hat geheiratet, wie er jetzt selbst bestätigt hat. Und der ZDF-Moderator wartet noch mit einer weiteren Überraschung auf: Er wird zum ersten Mal Vater.

Florian Weiss hat geheiratet: "Es war ein traumhafter Tag"

Die Hochzeit mit Freundin Caroline fand bereits am 15. Juli in Herrsching am Ammersee statt, wie Florian Weiss "Bunte" verrät. "Es war klar, dass wir an einem bayerischen See heiraten wollten, da unsere Familien aus Ulm und Regensburg stammen", sagt er über die Trauung. "Es war ein traumhafter Tag mit 28 Grad und nur Sonne. Es war direkt am See gedeckt, die Kinder konnten ins Wasser."

Für den Moderator der ZDF-Sendung "Volle Kanne" ist es nicht die erste Ehe. Von 2014 bis 2016 war er bereits mit Kollegin Kristina Hartmann, bekannt als Radiomoderatorin und Wetterredakteurin, verheiratet.

Was ist über die Ehefrau von Florian Weiss bekannt?

Die neue Ehefrau an der Seite von Florian Weiss ist Caroline Coucou. Obwohl die beiden gemeinsam auf roten Teppichen auftreten, ist über ihr Privatleben wenig bekannt. Auf Instagram gibt sie an, als Energie- und Lebenstrainerin zu arbeiten.

Erstes Kind unterwegs: Florian Weiss und Caroline werden Eltern

Im Gespräch mit "Bunte" offenbart Florian Weiss neben der überraschenden Hochzeit auch eine weitere freudige Neuigkeit: der ZDF-Moderator wird zum ersten Mal Vater. Voraussichtlich im Dezember wird Ehefrau Caroline das gemeinsame Kind zur Welt bringen. "Ich bin jetzt absolut im Alter, um selbst eine Familie zu gründen, und Caro war gleich einverstanden", erklärt er stolz.