Spott für Harry: Prinz klaut Interview-Statement von Martin Luther King

Das Internet erhebt schwere Vorwürfe gegen Prinz Harry – und gegen Meghan. Wie es dazu kommen konnte, und was vom "60 Minutes"-Interview am Sonntag zu erwarten ist.

In einem Interview mit der amerikanischen Fernsehsendung "60 Minutes" hat Prinz Harry lose den Menschenrechtler Martin Luther King Jr. zitiert – und erntet jetzt Spott und Kritik dafür.

Prinz Harry zitiert Martin Luther King

, das am Sonntag ausgestrahlt werden soll, spricht der britische Prinz über das angespannte Verhältnis zum Königshaus. Darin sagt Prinz Harry: "There comes a point when silence is betrayal" ("Ab einem gewissen Punkt ist Schweigen eine Form von Betrug"). Martin Luther King Jr. verwendete einmal in einer Rede ganz ähnliche Worte: "There comes a time when silence is betrayal".

Was wie ein rhetorisches Zitat aussieht, wird in einschlägigen Foren wie Reddit oder Twitter zum Plagiat aufgebauscht. Mehr noch: Nicht Harry wird beschuldigt, sondern seine Frau Meghan.

Kritiker schimpfen gegen Herzogin Meghan

"Das ist der Beweis, dass Kontrollfreak Meghan seine Antworten skriptet und ihn auf das Interview vorbereitet hat", poltert . Auf Twitter deckt ein Nutzer Meghans eigentlichen Plan auf: "Bitte, gib weiterhin diese aus dem Ruder gelaufenen Interviews, sie sind perfekt für Meghan, wenn sie sich von dir scheiden lassen wird". Andere Nutzer beanstanden , dass sich Harry in seinem Familiendebakel zum Rassismus-Opfer stilisieren würde. Ein Familienstreit lasse sich nicht mit Apartheid vergleichen.

Memoiren "Spare": Was darüber bekannt ist

Die Veröffentlichung von Prinz Harrys Memoiren "Spare" steht kurz bevor. Das umstrittene Interview wurde im Vorlauf aufgenommen und soll zusätzliche Aufmerksamkeit für sein Buch bringen.

Cover des Buches "Reserve" von Prinz Harry. Die Memoiren erscheinen am 10.01.2023 im Penguin Random House. © -/Penguin Random House/dpa

Darin verarbeitet Harry sein seit angespanntes und distanziertes Verhältnis zur königlichen Familie, dessen Wurzeln bereits in Harrys Kindheit liegen. Auch Bruder Prinz William wird in der Biografie abgewatscht, der bei einem Streit mit Harry sogar handgreiflich geworden sein soll.