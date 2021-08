"Splitterfasernackt": Heidi Klum irritiert US-Talkmaster Jimmy Fallon

Heidi Klum ist in den USA der bekannteste aus Deutschland stammende Star. Mit US-Talkmaster und Comedian Jimmy Fallon hat sie jetzt in dessen Show ein Spiel gespielt und ihn mit dem Wort "splitterfasernackt" sichtlich nervös gemacht.

In den sozialen Medien zeigt sich Heidi Klum regelmäßig im Eva-Kostüm und verzückt damit Millionen Fans. In der Show von US-Komiker Jimmy Fallon hat sie jetzt aber nicht mit viel Haut, sondern lediglich mit dem Wort "splitterfasernackt" für Aufregung gesorgt.

Heidi Klum spielt mit Jimmy Fallon "German Words Quiz"

Heidi Klum ist stolz auf ihre deutsche Herkunft und zeigt das auch gerne in ihrer Wahlheimat USA. Auch in der Talkshow "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" hat sie sich jetzt mit ihren Wurzeln kokettiert und daraus ein Spiel gemacht. Das Model zeigte dem Comedian deutsche Wörter und gab ihm zwei Antwortalternativen auf Englisch.

"Ich habe ein paar Wörter vorbereitet", erklärte Heidi Klum Jimmy Fallon. "Sie sind ziemlich lange deutsche Wörter und du solltest raten, was sie bedeuten." Bereits in der ersten Runde präsentierte sie dem US-Talkmaster den Begriff "Waschbrettbauch", was für Amerikaner wahrscheinlich ein echter Zungenbrecher darstellt. Doch Jimmy Fallon entschied sich souverän für die richtige Antwort "definierte Bauchmuskeln".

So reagierte US-Talkmaster auf "splitterfasernackt"

Bei dem zweiten Wort wurde es dann direkt etwas anzüglich, denn das Model gab dem Comedian "splitterfasernackt" vor. Als ob Jimmy Fallon die richtige Antwort schon wusste, kicherte er verlegen. Heidi Klum wiederholte den Begriff provokativ immer wieder und brachte ihn damit fast zum Erröten. Tatsächlich entschied er sich für "totally naked".

Auch in der dritten Runde konnte der US-Talkmaster das Wort "Backpfeifengesicht" richtig zuordnen. Für ihn war es auch nicht das erste Mal, dass er deutsche Wörter erraten musste. Auch Oscargewinner Christoph Waltz spielte mit ihm das "German Words Quiz" 2019 bei seinem Besuch in der Talkshow.