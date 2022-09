Sorge um Amira Pocher nach Arzt-Besuch: "Werte sind nicht so gut"

Was ist denn bei Amira Pocher los? Die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher hat sich vom Arzt durchchecken lassen, doch die Ergebnisse bereiten ihr Sorgen.

Seit längerer Zeit geht es Amira Pocher nicht sonderlich gut, laut eigener Aussage fühlt sie sich lustlos und müde. Jetzt hat die Entertainerin einen Arzt aufgesucht und teilt die Ergebnisse der Untersuchung mit ihren Fans.

Die Ehefrau von Oliver Pocher hatte vermutet, dass sie an einer "Glutenintoleranz" leide. Doch Anzeichen dafür sieht ihr Arzt nicht. "Schade", sagt Amira Pocher dazu in ihrer Instagram-Story, denn sie hat bereits Gefallen an glutenfreien Lebensmitteln gefunden. "Die Kekse werde ich weiterhin kaufen", witzelt sie darüber.

Amira Pocher spricht über ihre Gesundheit: "Alles im roten Bereich"

Gar nicht zum Lachen zumute dürfte ihr jedoch bei den weiteren Erkenntnissen ihrer Untersuchung sein. "Die anderen Werte waren nicht so gut", erklärt sie weiter. Was fehlt Amira Pocher? "Eisen ist komplett im Keller, Vitamin D ist komplett im Keller – alles im roten Bereich." Dass sie sich aktuell nicht gut fühle, liege wohl an der Nebenniere, wie sie sagt. "Meine Nebenniere stößt zu wenig Kortisol aus. Das führt natürlich zu dieser Lustlosigkeit, Müdigkeit und Trägheit – genau das, was ich einfach empfinde und jetzt habe ich die Antwort."

Was kann die Ehefrau von Oliver Pocher jetzt tun, damit es ihr wieder besser geht? Der Rat ihres Arztes bringt sie erneut zum Lachen. "Der hat mir eine Atemtherapie empfohlen", sagt sie mit einem frechen Grinsen.

Auf das Reisen will sie aufgrund ihrer schlechten Werte trotzdem nicht verzichten. Nur wenige Stunden nach ihrer Instagram-Story über ihren Gesundheitszustand zeigt sich die 29-Jährige im Flieger nach Wien.