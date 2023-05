Sophie-Alexandra Evekink: Was ist über die Braut von Ludwig von Bayern bekannt?

Am Samstag kommt royaler Glamour nach München: Ludwig Prinz von Bayern heiratet seine Verlobte Sophie-Alexandra Evekink. Aber wer ist die Brünette eigentlich?

Zwei Wochen nach dem großen royalen Festakt in London wird es am Samstag auch in München ein wenig königlich. Denn Ludwig Prinz von Bayern heiratet seine Verlobte Sophie-Alexandra Evekink. Aber wer ist sie eigentlich und was hat sie vor dem Eintritt in die Wittelsbacher Familie gemacht?

Verlobte von Prinz Ludwig arbeitete für die Vereinten Nationen

Sophie-Alexandra Evekink, eine 33-Jährige mit niederländisch-kanadischen Wurzeln, hat sich in ihrem bisherigen Leben vor allem mit Menschenrechten beschäftigt. So hat sie Politik und Jura in London studiert und anschließend insgesamt sieben Jahre für die Vereinten Nationen in New York gearbeitet, unter anderem für den Generalsekretär. Danach folgten Aufenthalte in London und Genf.

Inzwischen forscht und promoviert sie an der juristischen Fakultät der University of Oxford zum Gerechtigkeitsbegriff für Opfer von sexueller Gewalt in Konfliktgebieten.

Prinz Ludwig und Sophie-Alexandra: Wie haben sie sich kennengelernt?

Wie Sophie-Alexandra und ihr Ludwig sich kennengelernt haben, ist nichts bekannt. Das Paar hat sich bewusst dafür entschieden, sein Leben vor der Öffentlichkeit zu schützen. "Ich verstehe das Interesse, aber ich hoffe, Sie verstehen, dass wir Details aus unserem Privatleben für uns behalten wollen", erklärt die zukünftige Ehefrau des Prinzen im Gespräch mit der " ". Ein Detail verrät sie dann allerdings doch: "Ich kann aber sagen, dass uns gemeinsame Interessen zusammengebracht haben." Das Paar verbindet die Arbeit im Bereich Menschenrechte und Entwicklungshilfe.

Wird Sophie-Alexandra durch die Hochzeit zur "Prinzessin von Bayern"?

Durch die Vermählung mit Ludwig Prinz von Bayern heiratet Sophie-Alexandra Evekink in eine royale Familie ein. Auch wenn der deutsche Adel vor über 100 Jahren abgeschafft wurde, bekommt die Braut durch die Hochzeit einen Titel – den sie allerdings in bestimmten Bereichen nicht nutzen will. "In den wissenschaftlichen Veröffentlichungen werde ich weiter den Namen Evekink verwenden, da ich unter diesem Namen schon veröffentlicht habe", sagt sie dazu. "Aber im Reisepass und hier in meiner neuen Heimat werde ich Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern heißen, denn ich möchte schon auch den Namen meines Mannes und eines Tages hoffentlich den unserer Kinder tragen."