Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern: Nicht mehr zeitgemäß

Ludwig Prinz von Bayern heiratet am Samstag in München. Den Schlosspark und das Schloss Nymphenburg darf er dafür kostenfrei nutzen. Ein Teil des Areals wird eigens für die Hochzeit gesperrt. Wirklich nachvollziehbar ist das nicht, findet die AZ-Reporterin.

München - Wer als Normalsterblicher den Hubertussaal in Nymphenburg mieten möchte, muss 5.100 Euro hinblättern. Was das Schloss samt Park an Miete kostet – egal, das würde wohl selbst das Gutverdienerportemonnaie sprengen.

Ganz zu schweigen davon, dass niemand ohne Adelstitel das Areal (teils) gesperrt bekäme; Sicherheitsmaßnahme hin oder her.

Royale Hochzeit in München: Dass es so etwas im 21. Jahrhundert noch gibt...

Bezahlen muss der Prinz nichts, weil die Wittelsbacher dort ein Wohnrecht genießen. Im bürokratischen Sinne ist das gerade noch nachvollziehbar, im Hinblick auf das 21. Jahrhundert fragwürdig.

Moralisch müssen sich die Wittelsbacher fragen lassen, wie zeitgemäß die kostenlose Nutzung ist. Dient sie eben nicht, wie vor 100 Jahren, dem Amüsement der Allgemeinheit, sondern der eigenen Belustigung.

Ein schönes Zeichen wäre es, würden die Hochzeiter ein Fest für (bedürftige) Münchner ausrichten – wenn der Allgemeinheit schon der Park für einen Tag verwehrt bleibt.

Gut, dass nun doch ein Teil offen bleibt. Noch angemessener wäre aber eine Feier in privatem Rahmen – ganz ohne Sperrung von Staatseigentum.