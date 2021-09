Sophia Thomalla trifft Ex ihrer Mutter: Bier-Frühstück mit Silvio Heinevetter nach TV-Sieg

Trotz Trennung zeigt Sophia Thomalla, wie gut ihr Verhältnis zum Exfreund ihrer Mutter Simone ist. Nach dem Sieg bei "Schlag den Star" trafen sich Silvio Heinevetter und Sophia zum Frühstück. Es gab Bier.

Zwölf Jahre lang waren Silvio Heinevetter (36) und Schauspielerin Simone Thomalla (56) ein Paar. Vergangene Woche gaben die beiden ihre Trennung bekannt.

Verstehen sich blendend: Silvio Heinevetter und Sophia Thomalla

Wenige Tage später zeigte sich Sophia mit dem Ex ihrer Mutter – und beweist, wie gut sich die beiden trotz Beziehungs-Aus und neuer Liebesgerüchte weiter verstehen. Sophia Thomalla war 2009 19 Jahre alt, als sich der Handballer und ihre Mutter bei der "Goldenen Henne" kennenlernten. Er begleitete ihre erfolgreiche Medienkarriere, von ihren Anfängen bis hin zu ihren aktuellen Jobs als Moderatorin.

Silvio Heinevetter und Sophia Thomalla feiern den Sieg bei "Schlag den Star"

Silvio Heinevetter wollte nach seinem Sieg bei "Schlag den Star" am Sonntagmorgen mit Sophia Thomalla feiern. Wie die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story zeigt, trafen sich beide in einem Hotel. Und da wurde natürlich angestoßen! Nicht mit Chai-Latte aus Hafermilch, sondern mit einem kühlen Kölsch. "Gewinnerfrühstück", schreibt Sophia Thomalla zur Prost-Szene. Auch Silvio Heinevetter zeigt auf seinem Instagram-Profil, . Nach dem gemeinsamen Umtrunk gings für das Duo weiter ins Westfalenstadion. Der BVB empfing Union Berlin.

Simone Thomalla gratuliert ihrem Exfreund zum TV-Sieg

Und wie reagiert Simone Thomalla? Sie kuschelte den Sonntag auf der Couch, schaute "Once Upon A Time in Hollywood" mit Hollywood-Star Brad Pitt. Ihrem Ex gratulierte sie bei "Schlag den Star" aber trotzdem. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie den jubelnden Silvio in Siegerpose und setzte die Hashtags "stark" und "Glückwunsch" dazu. Schön zu sehen, dass bei dem einstigen Paar kein böses Blut fließt.